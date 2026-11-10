Юные историки Карагандинской области привезли шесть наград с республиканского конкурса

Карагандинская сборная успешно выступила на республиканском интеллектуальном конкурсе юных историков «Менің шағын Отаным» («Моя малая Родина») среди 9–10 классов. Учащиеся специализированных школ-лицеев-интернатов «Дарын» и имени Н. Нурмакова заняли призовые места во всех четырёх номинациях, в которых были представлены.

Конкурс проводится уже в девятый раз. В финале этого года встретились школьники из 17 областей, а также Астаны, Алматы и Шымкента.

– Это большое достижение для нашей области. Впервые нам удалось занять призовые места во всех номинациях, в которых были представлены наши участники. Все показали высокий результат, и мы очень довольны итогами, – отметил учитель истории СШЛИ «Дарын» Адиль Тобылов, сопровождавший школьников.

Первое место в номинации «Один артефакт – одна история» заняли девятиклассники СШЛИ «Дарын» Нурали Нелдибай и Акназар Куандык. Их исследование «Бір құлпытас — ғасырларға жалғасқан тарих» («Один надгробный камень — история, продолжающаяся сквозь века») посвящено старинному надгробию, связанному с дедом Алихана Бокейхана.

– Для нашей работы мы выбрали құлпытас, связанный с дедом Алихана Бокейхана. Нам было важно не просто представить исторический объект, а изучить его значение, разобраться в его истории и показать, какую информацию он может передать для будущих поколений, – рассказал Нурали.

Работа помогла школьникам по-новому взглянуть на историческое наследие и понять важность сохранения памяти о прошлом.

– Для меня это не просто участие в конкурсе, но и возможность узнать больше о прошлом и поделиться своими знаниями с другими, – говорит Акназар.

Второе место в номинации «Цифровая летопись моего края» также заняла девятиклассница СШЛИ «Дарын» Варвара Бартчик. Её проект «Детство за колючей проволокой: цифровая карта судеб детей Карлага» посвящён одной из трагических страниц истории.

– Тема Карлага мне очень интересна. Ещё в восьмом классе, когда мы изучали период репрессий, она привлекла моё внимание. Захотелось глубже разобраться в этой странице истории, изучить архивные документы, узнать больше о судьбах людей, – рассказала Варвара.

Для подготовки исследований школьники выезжали в Карлаг, работали с документами в Государственном архиве Карагандинской области и материалами библиотеки имени Н. В. Гоголя.

Ещё две бронзовые награды завоевали учащиеся специализированной школы-лицея-интерната имени Н. Нурмакова. Десятиклассник Мади Маликождаров занял третье место в номинации «Личность и эпоха: цифровой исторический портрет», а Мейирхан Темирхан и Руслан Толеген стали третьими в номинации «Умный край: решение для будущего».

Впереди у школьников подготовка к республиканскому конкурсу научных проектов и предметной олимпиаде.