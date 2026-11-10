Новая объездная дорога упростит проезд к зонам отдыха на Балхаше

На республиканской трассе в направлении Торангалык – Шубартубек завершено строительство новой объездной дороги. Она позволит водителям объезжать железнодорожный переезд.

Новая дорога поможет сделать движение транспорта более свободным и сократить время в пути.

Протяжённость нового участка составляет 4 километра. На дороге уложили два слоя асфальта. Все строительные работы завершены.

Особенно важен этот участок в летний сезон, когда к зонам отдыха на побережье озера Балхаш направляется большое количество автомобилей.

Объездная дорога позволит избежать пробок, улучшить транспортное сообщение и сделать поездки удобнее как для местных жителей, так и для туристов.

По информации акимата города Балхаша