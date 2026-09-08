Северо-Казахстанский театр имени Н. Погодина приедет в Темиртау и Караганду на гастроли

Осенью театральные сцены Темиртау и Караганды примут гостей из Петропавловска. Северо-Казахстанский русский драматический театр имени Н. Погодина покажет свою гастрольную программу с 28 сентября по 3 октября.

28—30 сентября спектакли пройдут на сцене Темиртауского театра для детей и юношества. 1—3 октября петропавловские артисты выступят в Карагандинском драматическом театре имени К. Станиславского.

Гастрольная афиша получилась разножанровой.

«Шокан. Монолог шёпотом» — история о Шокане Уалиханове, его поиске знаний, связи с родной землёй и ответственности перед будущими поколениями. В центре не только судьба учёного и путешественника, но и внутренний мир человека, который пытается успеть оставить после себя главное.

Для любителей комедии — «Боинг-Боинг». Герой спектакля Бернар умудряется одновременно встречаться с тремя стюардессами и держать всё под контролем благодаря расписанию авиарейсов. Но достаточно графику измениться — и идеально выстроенная система начинает рушиться. Пьеса Марка Камолетти считается одной из самых популярных французских комедий в мире.

Более серьёзная история — «Телеграмма». Это драма о любви, памяти и надежде, где судьбу человека может изменить всего одно несказанное слово или шаг, сделанный слишком поздно.

Юных зрителей ждёт «Рыжий переполох» — весёлая сказка о хитрости, которая приводит героя к неожиданным приключениям.

Гастроли станут частью творческого обмена между театрами. Уже с 8 по 11 октября Темиртауский театр для детей и юношества отправится в Петропавловск. В ответной программе спектакли «Re:Обломов», «Весёлый Роджер», «Party по-деревенски» и «Нахлебник», а для детей — сказка «Приключения Фунтика».