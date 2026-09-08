Олжас Бектенов о наличии рабочих мест: для тех, кто хочет работать, работа в стране есть

На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов обратил внимание на важность активизации разъяснения населению ситуации с наличием рабочих мест в Казахстане.

— Мы вынуждены привлекать тысячи специалистов из-за рубежа, чтобы работа не останавливалась. Это необходимо правильно разъяснять населению. В обществе не должно формироваться мнение, что в стране нет работы. Тому, кто хочет работать, работа найдётся, — отметил Олжас Бектенов.

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев доложил, что с начала года работодатели разместили на Электронной бирже труда 845 тыс. вакансий, в том числе 432 тыс. вакансий по рабочим специальностям. По его словам, 60—70% граждан находят работу через Электронную биржу труда. При этом 30—40% вакансий остаются невостребованными. Для восполнения имеющейся потребности в кадрах работодатели привлекают иностранных работников. Ежегодно в Казахстан для работы приезжает около 300 тыс. иностранных граждан.

— В целом по этому вопросу мы совместно с акиматами проводим работу. Трансформируется работа карьерных центров. Сейчас мы также внедряем дополнительную цифровую систему, — сказал Аскарбек Ертаев.

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