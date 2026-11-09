Молодые аналитики предложили решения для развития Карагандинской области

В Караганде завершился второй поток образовательной программы «Школа аналитики. Қарағанды». Восемь недель 60 молодых специалистов из разных сфер учились анализировать данные, искать решения актуальных проблем и превращать идеи в конкретные предложения для развития региона. Итогом обучения стала защита командных проектов.

Среди участников — представители государственного управления, образования, медицины, науки, бизнеса и общественного сектора.

Программа отвечает приоритетам, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новую историческую эпоху». Глава государства подчёркивает особую роль образования, науки и инноваций, а также необходимость развития человеческого потенциала, внедрения современных технологий и искусственного интеллекта.

— В наше время важно, чтобы молодые специалисты умели работать с информацией, видеть существующие проблемы и находить обоснованные пути их решения. Именно на это направлен проект «Школа аналитики. Қарағанды». Для нас принципиально важно, чтобы результаты обучения находили практическое применение. Региону нужны инициативные, высокообразованные и компетентные специалисты, способные стратегически мыслить и вносить конкретный вклад в его развитие, — отметил аким области Ермаганбет Булекпаев, поздравляя выпускников Школы аналитики с окончанием обучения.

Одна из главных задач проекта — сформировать профессиональное сообщество, участники которого смогут объективно оценивать проблемы области и предлагать эффективные решения.

Ермаганбет Булекпаев предложил создать общую площадку для выпускников двух потоков. Она позволит молодым аналитикам обмениваться опытом и делиться знаниями со специалистами районов.

Второй поток работал под общей темой «Стратегия действий: Data-Driven подход и умные решения для развития Карагандинской области». За восемь недель участники подготовили аналитические доклады и практические рекомендации по семи направлениям.

В центре внимания оказались: экономическая диверсификация моногородов; экологическая устойчивость; цифровая трансформация государственного управления; доступная среда и равные возможности для людей с инвалидностью; развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий; социальная интеграция и активное долголетие старшего поколения.

К работе подключились и выпускники первого потока. По инициативе акима области они вне конкурса подготовили исследование «Рынок труда Карагандинской области: структурные условия и результативность содействия занятости».

Для многих участников школа стала возможностью выйти за рамки привычных профессиональных задач и посмотреть на знакомые проблемы под другим углом.

Так, Алексей Рукабер, работающий на кабельном заводе Kazcentrelectroprovod, оказался в команде, занимавшейся экологией.

— Итог многократно превзошёл мои ожидания. Я не рассчитывал, что соберётся настолько сильная команда спикеров и настолько мотивированные участники. Я промышленник, оказался в команде по экологии, и это позволило посмотреть на тему с другой стороны. Наш проект называется SMART-озеленение. Мы разработали подход к правильной высадке деревьев: какие породы выбирать, где их сажать и как отслеживать приживаемость, — поделился Алексей.

Ещё одна команда работала над развитием агропромышленного комплекса с применением искусственного интеллекта. Участник проекта Айдын Кернебаев рассказал, что внимание сосредоточили на проблемах личных подсобных хозяйств. В отличие от крестьянских хозяйств они имеют меньше возможностей для доступа к технике, земельным ресурсам и господдержке. Главным результатом участия Айдын считает не только новые знания, но и профессиональные знакомства.

«Школа аналитики. Қарағанды» призвана не просто обучать молодых специалистов современным методам анализа, но и вовлекать их в решение реальных социально-экономических задач региона. По результатам первого потока 21 выпускник вошёл в состав консультативно-совещательных органов области.

Кроме того, аналитические наработки участников уже используют при подготовке Караганды к статусу «Молодёжная столица СНГ – 2028».