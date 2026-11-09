В Карагандинской области прошла экологическая акция «Бірлік – Таза Қазақстан үшін». Жители, волонтёры и общественники объединились, чтобы благоустроить и озеленить посёлок Молодёжный и прилегающие территории. К инициативе присоединилось около двух тысяч человек.

Вместе с жителями в акции участвовали председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов, аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, члены общественной группы «Бірлік», руководители республиканских этнокультурных объединений и общественных организаций.

За один день в посёлке высадили 500 крупномерных саженцев. Особое внимание организаторы уделили дальнейшему уходу за молодыми деревьями, чтобы они прижились в местных климатических условиях.

Экоинициатива продолжает идеи, обозначенные Главой государства в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Президент неоднократно подчёркивал, что программа «Таза Қазақстан» должна стать частью повседневной жизни каждого гражданина. И речь идёт не только о чистоте улиц и общественных пространств, но и об ответственном отношении к окружающему миру, которое начинается с каждого человека.

Особую роль в организации акции сыграла общественная группа «Бірлік» при Қазақстан Халық Кеңесі. Она объединяет представителей этнокультурных объединений и занимается не только вопросами межэтнического согласия, но и общественными инициативами, направленными на развитие регионов и решение общегражданских задач.

Акция в Молодёжном стала примером такого взаимодействия. Председатель общественной группы «Бірлік» Иван Георгиади назвал инициативу масштабной акцией общегосударственного значения. Он подчеркнул, что только совместными усилиями можно сделать страну красивой, зелёной и чистой.

— Это наша общая земля, на которой живём мы и будут жить наши дети и будущие поколения, — сказал Иван Георгиади и отметил, что подобные мероприятия должны стать доброй ежегодной традицией.

Член Қазақстан Халық Кеңесі Акбаржон Исмаилов отметил, что сегодня инициатива охватывает все регионы страны. По его словам, такие проекты наглядно показывают любовь и уважение граждан к своей стране, ответственное отношение к родной земле.

Члены Халық Кеңесі также активно участвуют в экологических акциях, организованных при поддержке общественной группы «Бірлік».

Для Қазақстан Халық Кеңесі это часть системной работы по укреплению общественного согласия. Этнокультурные объединения вносят вклад в решение общих для всех казахстанцев задач.

Организационную поддержку акции оказало ТОО «Евразия Инвест LTD», которым руководит Иван Георгиади. В компании заявили о готовности и в дальнейшем обеспечивать подобные мероприятия саженцами.

Во время рабочей поездки члены Халық Кеңесі также ознакомились с агропромышленным потенциалом региона. Они посетили молочно-товарную ферму и питомник предприятия.

Представители группы «Бірлік» выступили с инициативой проводить экологическую акцию дважды в год. Также предложено распространить этот опыт на другие регионы страны и активнее привлекать к таким проектам местные этнокультурные объединения.

Участники акции призвали казахстанцев не ограничиваться разовыми субботниками, а поддерживать чистоту и порядок каждый день.