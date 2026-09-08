Карагандинские спортсмены вошли в число призёров Всемирных игр кочевников

Карагандинские спортсмены пополнили копилку сборной Казахстана золотой, серебряными и бронзовыми наградами на VI Всемирных играх кочевников. Международные соревнования прошли в Кыргызстане.

Игры объединили традиционные национальные виды спорта народов мира и стали площадкой не только для соревнований, но и для знакомства с культурой и традициями кочевых народов.

В 42 видах спорта испытали свои силы около 3 тысяч спортсменов из 109 стран.

Среди победителей и призёров есть представители Карагандинской области.

Болат Сапар стал победителем соревнований по самбо и завоевал золотую медаль Всемирных игр кочевников.

Мирас Тақауиев выступал в составе сборной Казахстана по национальной игре кок-бөру и вместе с командой завоевал серебряную медаль.

Ансаған Қожанәсіп вошла в тройку сильнейших в соревнованиях по овари — разновидности интеллектуальной игры тоғызқұмалақ — и стала бронзовым призёром.

Бронзовую награду в соревнованиях по ордо (асық ату) завоевал Бақытжан Тілеуғабылов.

Бронзу по самбо в копилку региона принёс Жандос Бейсенбаев.

В соревнованиях среди тазы Карагандинскую область представлял Нурдаулет Мырзаканов. Его собака по кличке Найза заняла четвёртое место.

VI Всемирные игры кочевников прошли под девизом «Единство — Традиции — Будущее».