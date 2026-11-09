В Карагандинской области подвели итоги сельскохозяйственного года

В Карагандинской области аграрии собрали 321 тысячу тонн картофеля, 34 тысячи тонн овощей и почти 74 тысячи тонн масличных культур. Теперь хозяйства готовятся к следующему сезону: проверяют семена, обрабатывают почву и приводят в порядок технику.

Итоги сельскохозяйственных работ обсудили на аппаратном совещании в акимате области.

Наиболее высокую урожайность картофеля показали хозяйства Нуринского, Бухар-Жырауского и Шетского районов.

Успешно провести уборочную помогли своевременная подготовка техники, соблюдение агротехнологий и государственная поддержка. В полевых работах участвовали почти две тысячи зерноуборочных комбайнов и другая специализированная техника. Аграрии также получили удешевленное дизельное топливо для уборки урожая и сушки зерна.

Государственная поддержка охватила сразу несколько направлений. Сельхозпроизводителям выделяли субсидии на приобретение удобрений и пестицидов, развитие семеноводства, доставку поливной воды и внедрение водосберегающих технологий.

Кроме того, 272 хозяйства получили кредиты по программам «Кең дала» и «Кең дала – 2» на весенние полевые и уборочные работы. При поддержке финансовых институтов аграрии приобрели более тысячи единиц сельскохозяйственной техники.

— В этом году аграрии получили поддержку по нескольким направлениям. Это позволило хозяйствам своевременно провести полевые работы и обеспечить уборку урожая. Субсидии и льготное кредитование остаются важными инструментами развития отрасли, — говорит руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Ануар Тюлюбеков.

Между тем подготовка к следующему сельскохозяйственному сезону уже началась. Хозяйства засыпают семена и проверяют их качество, проводят осеннюю обработку почвы.

Отдельно на совещании обсудили хранение собранного урожая. По словам руководителя управления, имеющихся мощностей достаточно для размещения зерна, картофеля и овощей. Хлебоприёмные предприятия работают в штатном режиме, проблем с хранением нет.

При этом инфраструктуру продолжают расширять. До конца года мощности хранения планируют увеличить ещё на 18 тысяч тонн зерна и на 30 тысяч тонн картофеля и овощей. Новые хранилища строят ТОО «Евразия Инвест ЛТД», «Шахтёрское» и «Баймырза Агро 2018».

Аким области Ермаганбет Булекпаев подчеркнул, что сейчас важно своевременно организовать все работы для будущего сезона.

— Несмотря на завершение уборочной кампании, работа в сельском хозяйстве не останавливается. Уже сейчас необходимо заняться подготовкой семенного фонда, проверить качество семян, провести осеннюю обработку почвы и привести технику в готовность к весенним полевым работам. Организацию этих мероприятий нужно начинать уже сейчас, — подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Еще одна важная задача — подготовить хозяйства к зимовке скота. В Карагандинской области период зимнего содержания животных может продолжаться до шести месяцев. Поэтому районным акиматам и профильному управлению поручено обеспечить хозяйства необходимыми кормами и принять меры для благополучной зимовки.

Особое внимание предстоит уделить и подготовке к предстоящей кампании по получению приплода.