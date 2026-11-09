В преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом, 13 ноября, Областная клиническая больница приглашает карагандинцев проконсультироваться с узкими специалистами и пройти медицинские обследования. Всё проводится бесплатно, без направления врача. Обязательное условие — наличие статуса «Застрахован» в системе ОСМС.

При себе необходимо иметь удостоверение личности.

В день открытых дверей приём будут вести:

- эндокринологи: К. К. Бимагамбетов К. К. (с 08:30 до 10:30), Н. Ж. Башпаев (с 13:00 до 14:00);

- руководитель Центра диабетической стопы Е. С. Морозов (с 09:00 до 10:30);

- нефрологи: Л. П. Ерошина (с 08:30 до 09:30), С. С. Сариева (с 09:00 до 10:00);

- ревматологи: А. А. Ауканова (с 10:00 до 11:00), Н. Б. Манап (с 11:00 до 12:00);

- кардиолог Н. М. Жайлау (с 10:00 до 11:00);

- уролог А. Л. Гапкаирова (с 10:00 до 11:00);

- проктолог Б. А. Шелехова (с 08:00 до 09:30);

- также предусмотрен осмотр подолога.

Посетителям будут доступны следующие диагностические процедуры:

- УЗИ сосудов нижних конечностей;

- оптическая когерентная томография (ОКТ);

- общий анализ крови и мочи;

- анализ крови на гликированный гемоглобин;

- определение уровня глюкозы в крови.

Кроме того, желающие смогут измерить артериальное давление, получить рекомендации по профилактике осложнений сахарного диабета и правильному уходу за стопами.

Предварительная запись обязательна. Телефоны для записи: (8-7212) 94-04-77; 8-778-003-71-47.

Адрес: г. Караганда, проспект Сакена Сейфуллина, 17.

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечают 14 ноября.