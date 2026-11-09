В 2ГИС добавят новые туристические маршруты Карагандинской области

Туристам станет проще планировать поездки по Карагандинской области: в 2ГИС появится больше информации о достопримечательностях, туристических маршрутах и местах отдыха. Для этого Visit Karaganda и 2ГИС подписали меморандум о сотрудничестве.

Стороны намерены вместе обновлять сведения о туристических объектах и добавлять на карту новые маршруты. Особое внимание уделят Каркаралинску, Балхашу и другим популярным направлениям. Это поможет путешественникам самостоятельно находить интересные места, прокладывать к ним дорогу и лучше ориентироваться в регионе.

Как отметил директор туристского информационного центра Visit Karaganda Бахтиар Бекмурзаев, в области немало красивых мест, которые пока недостаточно представлены на цифровых картах.

— У нас есть национальные парки Буйратау и Каркаралинск, горы Кызыларай, пик Аксоран — самая высокая точка области. Но туристам бывает непросто самостоятельно добраться до этих мест. Вместе с 2ГИС мы хотим разработать и добавить на карту маршруты, которых пока нет. Это поможет путешественникам легче планировать поездки и открывать для себя новые уголки региона, — рассказал Бахтиар Бекмурзаев.

Популярность цифровых карт подтверждают данные: приложение 2ГИС с картой Карагандинской области установили 1,4 млн пользователей. Пик активности пришёлся на летние месяцы — июль-август. Поэтому сотрудничество с сервисом позволит сделать туристическую информацию доступнее для широкой аудитории.

Интерес к региону растёт. Только за летний сезон Карагандинскую область посетили более 400 тысяч туристов.