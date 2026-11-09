В Осакаровке при поддержке государства откроется ветеринарная клиника

В Осакаровке готовится к открытию частная ветеринарная клиника, где владельцы домашних питомцев и сельскохозяйственных животных смогут получить широкий спектр услуг. Реализовать профессиональную мечту местному ветеринару Асхату Кусаинову помог грант акима района в размере двух миллионов теңге.

Интерес к ветеринарии у начинающего предпринимателя появился ещё в детстве. Его отец Кайрат Кусаинов работал зоотехником, поэтому с особенностями содержания животных будущий специалист познакомился задолго до получения профессионального образования.

Сегодня он оказывает помощь на выезде, обслуживает частные подворья и крестьянские хозяйства района. В его практике не только лечение животных, но и проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Высокая востребованность ветеринарной помощи подтолкнула Асхата к созданию клиники. Для этого предприниматель за собственные средства приобрёл модульное помещение, которое сейчас оборудует под приём пациентов. Существенную поддержку оказал грант акима района: два миллиона теңге направлены на приобретение необходимого оборудования.

— Ветеринарная помощь в районе действительно востребована. Бывают дни, когда с утра до вечера нахожусь на выездах. Пока работаешь в одном хозяйстве, поступают обращения из других населённых пунктов. Поэтому давно хотел открыть клинику, куда жители смогут самостоятельно привозить своих животных. Грант акима района стал хорошей поддержкой для реализации этой идеи, — рассказал Асхат Кусаинов.

В новой клинике владельцам животных предложат целый комплекс услуг. Здесь планируют проводить вакцинацию, кастрацию и стерилизацию, чипирование с оформлением международных ветеринарных паспортов, а также оказывать лечебную и первую ветеринарную помощь. Вместе с клиникой начнёт работу и ветаптека.

Особое внимание предприниматель намерен уделить удобству и качеству обслуживания. Для каждого пациента предусмотрят электронную карточку, где будут фиксироваться сведения о проведённых процедурах и прививках. Такая система позволит вести историю наблюдений и своевременно напоминать владельцам о повторной вакцинации.

В этом году, отмечает ветеринар, особенно много обращений было связано с заболеваниями, передающимися через укусы клещей. Подобные случаи ещё раз подтвердили необходимость развития ветеринарной инфраструктуры в районе. При этом предприниматель понимает, что для оказания более сложной диагностической помощи клинику предстоит постепенно оснащать дополнительной техникой.

— В дальнейшем хотелось бы приобрести аппарат УЗИ, рентген и лабораторные анализаторы. Это дорогостоящее оборудование, поэтому развиваться будем постепенно. Сейчас главная задача — запустить клинику и обеспечить жителей основными ветеринарными услугами, — поделился планами Асхат Кусаинов.

В настоящее время предприниматель завершает обустройство помещений и оформляет необходимые документы. Открыть ветеринарную клинику и аптеку планирует до конца года.

По информации акимата Осакаровского района