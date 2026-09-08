Карагандинцы могут заработать до 600 тысяч тенге, читая книги

В Казахстане идёт регистрация на первый республиканский марафон «Читающая нация». В первые дни к проекту уже присоединилось около 150 тысяч человек.

Марафон проходит с сентября 2026 года по апрель 2027 года в двух языковых лигах — казахской и русской. Принять участие в нём могут и жители Карагандинской области.

Предусмотрено семь направлений: «Читающая школа» для учащихся 6–10 классов, «Читающий колледж» для студентов колледжей, «Читающий университет» для студентов вузов, «Читающий педагог» для учителей школ и преподавателей колледжей, «Читающая династия» для семейных команд, «Читающий государственный служащий» для госслужащих и «Читающий интеллектуал» — для всех желающих без ограничений по возрасту и роду деятельности.

Каждому участнику предстоит прочитать 15 книг по своему направлению. Всего в специально сформированный фонд марафона вошли 330 произведений — 165 на казахском и 165 на русском языках. В списке произведения отечественных авторов, мировая классика и современные книги. При составлении подборки учитывались также книги, вошедшие в перечень «100 книг» по итогам общенационального голосования, а также мировые бестселлеры и произведения лауреатов Нобелевской премии по литературе.

Основной читательский этап продлится до марта 2027 года. В этот период участники будут читать выбранные произведения и публиковать краткие отзывы в личном кабинете. В марте–апреле следующего года пройдёт финальное тестирование и интеллектуальные квизы.

Марафон предусматривает денежные призы. Победитель получит 600 тысяч теңге, занявший второе место — 450 тысяч, третье — 300 тысяч тенге. Все финалисты будут награждены дипломами и электронными сертификатами.

Регистрация, правила участия, регламенты по направлениям и списки книг доступны на официальном сайте проекта — reading-nation.kz. Регистрация продлится до 15 сентября.