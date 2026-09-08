В посёлке Саяк ремонтируют дороги на пяти улицах

В посёлке Саяк близ Балхаша идут работы по среднему ремонту автомобильных дорог сразу на пяти улицах – Болашак, Гарышкерлер, Жибек Жолы, Балкаш и Саялы.

Проект рассчитан на два года и реализуется поэтапно.

В этом году подрядчики приступили к фрезерованию асфальтового покрытия, а также проводят комплекс необходимых подготовительных работ.

Основной этап ремонта запланирован на следующий год. На участках, включённых в проект, будет уложен новый слой асфальта, что позволит привести дорожное покрытие в надлежащее состояние.

Ожидается, что реализация проекта улучшит качество автомобильных дорог в посёлке, сделает передвижение более комфортным и безопасным для жителей, а также положительно скажется на состоянии улично-дорожной инфраструктуры Саяка.