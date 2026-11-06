В Карагандинской области усилили контроль за ценами на продукты

В Карагандинской области продолжают следить за тем, чтобы цены на социально значимые продукты не росли за счёт необоснованной торговой надбавки. По закону она не должна превышать 15%.

С начала года список социально значимых продовольственных товаров расширили до 31 наименования. Это позволяет контролировать цены на основные продукты питания и не допускать их необоснованного подорожания.

За девять месяцев этого года специалисты Департамента торговли и защиты прав потребителей проверили 219 предпринимателей. По итогам проверок к административной ответственности привлекли 198 из них.

Количество проверок заметно выросло. Для сравнения: за аналогичный период 2025 года проверили 140 предпринимателей. Таким образом, в этом году контрольных мероприятий стало на 56% больше.

Особое внимание специалисты уделяют оптовым поставщикам. Именно на этом этапе во многом формируется цена, по которой продукты в дальнейшем поступают в магазины и продаются покупателям. С начала года проверили 50 оптовых компаний.

Кроме того, в области регулярно проходят заседания Региональной комиссии по расследованию посреднических схем ценообразования. Её задача — выявлять необоснованные наценки, делать формирование цен более прозрачным и не допускать лишнего удорожания продуктов на пути от поставщика к покупателю.

Контроль ведётся не только в магазинах, но и на всех основных этапах движения продуктов от оптовых поставщиков до прилавков.

По информации Департамента торговли и защиты прав потребителей по Карагандинской области