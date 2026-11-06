В Караганде появится новый центр детской реабилитации

В Караганде планируется открытие филиала Национального центра детской реабилитации. Новый медицинский объект, который возводят в 22-м микрорайоне Пришахтинска, станет площадкой для оказания комплексной помощи детям с инвалидностью, а также с врождёнными и приобретёнными заболеваниями, требующими коррекции.

Центр рассчитан на 75 коек. Ежегодно здесь смогут получать стационарную помощь более тысячи детей, ещё около двух тысяч — проходить реабилитацию амбулаторно. Таким образом, у семей Карагандинской области появится возможность получать специализированные медуслуги, не выезжая за пределы региона.

Строительство объекта ведётся по поручению Главы государства, обозначенного в Послании, по развитию доступной и качественной системы реабилитационной помощи детям.

Строительный объект имеет высокую степень готовности. Архитектура будущего Центра продумывается с учётом его многопрофильного назначения.

В центральном блоке со стеклянной кровлей разместятся физкультурный и актовый залы, а также зал-арена.

Вокруг него расположатся шесть двухэтажных блоков с медицинскими, специализированными и служебными помещениями.

Отдельное двухэтажное здание, соединённое с основным корпусом, отведено под бассейн, где дети смогут проходить процедуры гидрокинезотерапии.

На прилегающей территории оборудуют десять адаптивных игровых площадок с навесами, физкультурную площадку и гостевую парковку.

В Центре планируют развивать мультидисциплинарную систему реабилитации, объединяющую медицинскую, педагогическую и социальную помощь. В программу войдут физиотерапия, лечебная физкультура, занятия в бассейне, аппаратные методы лечения, а также дефектология, музыкотерапия, занятия по развитию мелкой моторики и др. Предусмотрены кабинеты Монтессори, мастерские и пространства для социальной адаптации детей.

Перспективы проекта оценила председатель правления Национального центра детской реабилитации Ажар Ғиният, посетившая область в составе рабочей группы.

— Здание подходит для реабилитационного центра, для оказания мультидисциплинарной комплексной помощи. Здесь можно развивать не только медицинскую реабилитацию, но и организовать коррекционную школу, социальные услуги, различные мастерские. Важно, чтобы дети не просто проходили лечение, но и учились адаптироваться, ориентироваться в окружающей среде, приобретали навыки, которые помогут им в дальнейшей жизни, — отметила Ажар Ғиният.

Такое учреждение региону необходимо: почти каждый третий ребёнок с инвалидностью в области имеет психоневрологическое заболевание.

— Главой государства поставлена задача перед регионами по открытию комплексных центров детской реабилитации. Сегодня единственный такой центр находится в Астане. Из-за отсутствия соответствующих медицинских услуг мы ежегодно по выделенной региону квоте отправляем туда 210 детей. С открытием Центра в Караганде эта помощь станет доступна жителям нашей области, — отметил заместитель акима Карагандинской области Ораз Таурбеков.

Для полноценной работы Центра потребуется ориентировочно 150 сотрудников, что позволит создать новые рабочие места.

Реализация проекта в Карагандинской области находится на контроле акима региона Ермаганбета Булекпаева.