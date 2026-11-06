В колледже-школе-интернате Осакаровского района расширяют перечень специальностей, ориентируясь на потребности регионального рынка труда. Здесь готовят специалистов для автотранспортной отрасли и сферы общественного питания, открывают новые направления и планируют усилить подготовку кадров для сельского хозяйства.

В этом учебном году колледж выпустит 30 молодых специалистов. Из них 16 получат квалификацию в области технического обслуживания, ремонта и эксплуатации автомобильного транспорта,

ещё 14 — в сфере организации питания.

В числе новых направлений — специальность «учёт и аудит». В этом учебном году на неё поступили 20 студентов.

— Наша главная задача не просто дать молодёжи профессиональное образование, а подготовить специалистов, которые будут востребованы в регионе. При выборе новых направлений мы учитываем потребности района, развитие экономики и запросы работодателей. Важно, чтобы выпускники могли найти работу по специальности и реализовать себя в профессии, — отметила заместитель директора по воспитательной работе Алёна Сергеева.

Особое внимание в колледже уделяют практической подготовке. Уже три года студенты участвуют в республиканском чемпионате профессионального мастерства WorldSkills. В 2025 году один из учащихся занял четвёртое место и получил премию. Такие соревнования помогают студентам проверить свои знания на практике, повысить мастерство и получить ценный опыт.

Следующий шаг — подготовка кадров для агропромышленного комплекса. Сейчас колледж ведёт работу по открытию специальности «механизация сельского хозяйства». Первый набор на новое направление планируют провести в 2027 году.

Новая программа позволит готовить специалистов для сельскохозяйственных предприятий района и даст сельской молодёжи дополнительные возможности получить востребованную профессию, не уезжая далеко от дома.

В колледже намерены и дальше развивать направления, необходимые экономике Карагандинской области.

По информации акимата Осакаровского района