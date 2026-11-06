Несколько поколений педагогов и учёных — и одна общая семейная ценность: стремление к знаниям. Семья Кернебаевых из Караганды вошла в число лучших на национальном конкурсе «Мерейлі отбасы – 2026». Победителям вручили сертификат на 2 миллиона теңге.

В этом году на конкурс поступило более 3,5 тысячи заявок. В республиканском финале, который прошёл в Астане, встретились 20 семей — победителей региональных этапов. Среди участников были представители трудовых династий, многодетные семьи, ветераны труда, семьи с десятками внуков и правнуков.

Победителей конкурса поздравил министр культуры и информации РК Арман Кырыкбаев. Он подчеркнул, что именно в семье закладываются основы воспитания и формируются жизненные ориентиры подрастающего поколения.

История семьи Кернебаевых — это история нескольких поколений, для которых образование, труд и стремление к новым знаниям стали основой жизни. Представитель старшего поколения Сапар Кернебаев в разные годы работал преподавателем, агрономом, руководил управлением по защите растений. Вместе с супругой Несибельды Тусупбаевой они вырастили пятерых детей. Сегодня у супругов 11 внуков и трое правнуков.

Профессиональную эстафету от отца принял сын Айдын Кернебаев. Он тоже начинал с преподавательской деятельности в университете, а сегодня работает ведущим научным сотрудником, имеет степень PhD и звание ассоциированного профессора. Его исследования связаны с внедрением искусственного интеллекта в агропромышленный комплекс.

В числе его достижений — грант «Жас ғалым», звание «Лучший преподаватель вуза» и победа в республиканском проекте «100 новых лиц Казахстана». Результаты научной работы уже применяются при разработке управленческих решений для сельскохозяйственной отрасли Карагандинской области.

— Особенность этого конкурса в том, что здесь нельзя выделить заслуги только одного человека. Учитываются достижения всей семьи, вклад каждого её члена. Мы приехали в Астану всей семьёй, поддерживали друг друга. В единстве и есть наша сила. А главное в семье — это уважение к старшим, умение прислушиваться друг к другу и понимать близких, — рассказал он.

Его супруга Айжан Шохабаева также связала свою жизнь с образованием и наукой. 15 лет она работала в университете имени академика Е. А. Букетова, а сейчас продолжает обучение в докторантуре Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва по специальности «экономика».

Вместе супруги уже 19 лет. Они воспитывают пятерых детей. И, судя по их интересам и успехам, семейная любовь к знаниям уже находит продолжение в следующем поколении.

Старший сын Альтаир учится в Назарбаев Университете. Школу он окончил с отличием, неоднократно становился победителем областных олимпиад по биологии, а сейчас занимается исследованиями бактерий. Дочь Алиана учится в девятом классе НИШ Караганды и увлекается исследовательской работой. Младшая дочь Ханшайым занимается гимнастикой и танцами. Сын Абу-Хаир в этом году пошёл в первый класс, а самый младший, Динмухамед, родился в 2025-м.

В семье отмечают: разговоры об образовании, науке и новых открытиях — обычная часть повседневной жизни. При этом родители стараются поддерживать интересы каждого ребёнка и дают возможность развиваться в выбранном направлении.

— Дома много читаем, занимаемся исследованиями. У каждого своё направление, но нас объединяет общая цель — внести вклад в развитие агропромышленного комплекса и нашей страны, — поделился Айдын Кернебаев.

Национальный конкурс «Мерейлі отбасы» проводится с 2014 года. Он направлен на укрепление семейных и духовно-нравственных ценностей, повышение статуса семьи, популяризацию лучших примеров воспитания детей и сохранения семейных традиций. За время проведения конкурса в нём приняли участие более 20 тысяч семей из разных регионов Казахстана.