В Карагандинской области увеличена территория СЭЗ «Сарыарка»

Постановлением правительства от 2 ноября 2026 года внесены изменения, касающиеся работы специальной экономической зоны «Сарыарқа» в Карагандинской области. Её площадь расширена до 1417 гектаров, включая аэропорт Сары-Арка. В территорию СЭЗ вошёл Каркаралинский район и добавили новую цель – развитие туризма в регионе и улучшение инфраструктуры в этой сфере.

СЭЗ «Сарыарка» с момента создания в 2011 году стала одним из драйверов развития экономики региона. Сейчас это портовая специальная экономическая зона, расположенная в пределах Караганды и Балхаша, Бухар-Жырауского и Каркаралинского районов. Помимо основной базы, она включает четыре субзоны: Кремниевую долину, аэропорт Сары-Арка, Каркалы и Балхаш.

Расширение СЭЗ даст дополнительные возможности для привлечения инвесторов и обеспечит новые рабочие места. Под новые проекты предоставят земельные участки с готовой инженерной инфраструктурой. Ожидается, что количество участников СЭЗ вырастет с 39 до 54 компаний.

Постановление вводится в действие с 15 ноября 2026 года.