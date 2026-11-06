В Караганде покажут музыкальный детектив «Мышеловка» по Агате Кристи

Карагандинский академический театр музыкальной комедии представит новый мюзикл «Мышеловка». Кто из гостей загородного пансиона скрывает страшную тайну и кто совершил убийство? Зрители будут искать ответы на эти вопросы вместе с героями музыкального спектакля. Премьера состоится 7 и 8 ноября на сцене Дворца культуры горняков.

В основе постановки знаменитая детективная история Агаты Кристи, получившая музыкальное воплощение в произведении композитора Александра Журбина. События разворачиваются в заснеженном пансионе, отрезанном от внешнего мира. Среди его постояльцев – незнакомцы, у каждого из которых есть свои секреты. После известия об убийстве подозрение падает на всех.

Режиссёр-постановщик Сергей Михайлов, приехавший в Караганду из Екатеринбурга, предлагает зрителям не просто наблюдать за расследованием, а самим включиться в него.

– Мне самому нравятся детективы. Здесь знаменитая история представлена в формате мюзикла, где музыкальные номера, вокал и неожиданные повороты сопровождают расследование. Зрители смогут попробовать раскрыть преступление раньше героев спектакля. Но главное правило – не выдавать тайну финала тем, кто ещё не видел постановку, – говорит Сергей Михайлов.

Художник-постановщик тоже приглашённый – Екатерина Агений из Москвы. По словам специалиста, особую атмосферу английского детектива создают декорации и костюмы.

– При работе над визуальным оформлением ориентировались на романы Агаты Кристи и Англию того времени. Изучали скульптуру, интерьеры той эпохи, искали сценические решения. Конечно, не стремились к стопроцентному историческому сходству – всё-таки это театр, – отметила Екатерина Агений.

Балетмейстер-постановщик – Дина Жакыпбаева. Музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик – Алексей Гусак.

Показы пройдут 7 и 8 ноября в 17:00.