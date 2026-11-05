Из Балхаша в Кызыларай запускают новый автобусный маршрут

Жители Балхаша и села Кызыларай смогут воспользоваться новым регулярным автобусным маршрутом, который свяжет город с отдалённым населённым пунктом. Перевозки будут осуществляться на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, рассчитанном на 20 пассажиров. Стоимость проезда составит 750 тенге.

По пути микроавтобус будет заезжать в населённые пункты Нарманбет, Сарытерек, Актогай и Каратал.

Со следующей недели перевозки станут регулярными и будут выполняться дважды в неделю в каждом направлении.

Так, по вторникам и пятницам микроавтобус будет отправляться из Балхаша в Кызыларай в 08:00. Обратные рейсы из Кызыларая в Балхаш запланированы на среду и субботу в 10:00.

Запуск нового маршрута позволит жителям села удобнее добираться до города, решать повседневные вопросы и поддерживать транспортную связь с Балхашом.