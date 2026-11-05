Какие вопросы подняли жители Нуринского района на встрече с акимом Карагандинской области

Развитие инфраструктуры, ремонт дорог, качество питьевой воды, теплоснабжение и благоустройство населённых пунктов. Эти темы стали главными на встрече акима Карагандинской области Ермаганбета Булекпаева с жителями Нуринского района. В открытом диалоге также участвовали руководители областных управлений и районных отделов, которые ответили на вопросы сельчан.

Глава региона отметил, что в районе продолжается работа по развитию инфраструктуры, поддержке предпринимательства и сельского хозяйства.

Особое внимание уделяется решению проблем, о которых жители говорили на предыдущих встречах.

За отчётный период в районе ввели в эксплуатацию 10 тысяч квадратных метров жилья. При этом аким области обратил особое внимание на качество строительства, прежде всего домов, предназначенных для социально уязвимых категорий населения.

— Недостаточно просто построить дом. Контроль необходимо вести с самого начала строительства и до сдачи объекта в эксплуатацию. Качество жилья должно быть на высоком уровне, — подчеркнул Ермаганбет Булекпаев.

Продолжается решение вопросов водоснабжения. В прошлом году все 37 сельских населённых пунктов района обеспечили питьевой водой. В этом году работы продолжились. В Талдысае отремонтировали водопроводные сети и заменили изношенные трубы, в Балыктыколе пробурили новую эксплуатационную скважину. В Малайкудуке устанавливают комплексный блок-модуль очистки воды. Трубопровод к нему уже проложен, сейчас специалисты собирают и монтируют оборудование.

О проделанной работе и планах рассказал аким района Бакытжан Муканов.

В районе продолжают реализовывать инвестиционные проекты. В селе Ахмет строят кирпичные заводы, где планируют создать 110 рабочих мест.

Активно развивается и сельское хозяйство. Сейчас здесь реализуют семь инвестпроектов: три в животноводстве и четыре в растениеводстве.

Одной из тем стало отопление. В прошлом году в Нуре построили две модульные котельные, к которым подключили 10 многоквартирных домов. Однако библиотека, Дом культуры и две школы по-прежнему отапливаются от отдельных котельных. Одна из жительниц райцентра предложила построить общую котельную для социальных объектов.

— Можно ли построить общую котельную? Это помогло бы улучшить экологическую обстановку в посёлке, — обратилась она к главе региона.

Ермаганбет Булекпаев поручил изучить это предложение, в том числе с учётом опыта посёлка Молодёжного. А аким района сообщил, что уже в следующем году планируется привлечь инвесторов для строительства центральной котельной. К ней намерены подключить несколько гособъектов, включая Дом культуры, библиотеку, две школы и Дом искусств.

Кроме того, жители спрашивали о строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, обновлении автобусного парка райцентра и благоустройстве населённых пунктов.

В завершение встречи Ермаганбет Булекпаев поблагодарил жителей за активность и неравнодушие к жизни района. Он также призвал поддержать общенациональную экологическую программу «Таза Қазақстан» и внести свой вклад в чистоту и благоустройство родного края.

По всем озвученным вопросам поручено разработать план мероприятий и обеспечить контроль за его исполнением.

После встречи аким области провёл личный приём граждан.