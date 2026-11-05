В Областном многопрофильном кардиологическом центре Караганды планируют построить новый рентген-операционный блок и оснастить его современным оборудованием. Здесь также появятся дополнительные ангиографические установки, которые позволят проводить больше сложных операций на сердце и сосудах, в том числе малоинвазивными методами. По итогам реконструкции будет увеличена полезная площадь.

С работой кардиоцентра, его возможностями и планами развития ознакомился аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Сегодня в центре ежегодно проводят до трёх тысяч операций на сосудах сердца. Но рентген-операционный блок пока размещается в приспособленном помещении. Несмотря на ограниченные условия, отделение справляется с большим потоком пациентов.

Сейчас в отделении работают четыре ангиографические установки. В планах — купить ещё три. Новое оборудование позволит не только увеличить количество вмешательств, но и освоить технологии, которые пока недоступны пациентам региона.

— Мы планируем приобрести ещё три современные ангиографические установки. Это позволит расширить перечень операций. В частности, мы сможем проводить замену клапанов сердца через сосуды, лечить недостаточность митрального клапана, а также расширить возможности хирургического лечения нарушений сердечного ритма, — рассказал директор кардиоцентра Ержан Нурлыбаев.

Акиму области показали и другие отделения. Одно из новшеств — отделение госпитальной фармации.

Здесь готовят лекарства для всех подразделений центра. Раньше медсёстры самостоятельно подготавливали препараты непосредственно в отделениях. Теперь они получают готовые наборы лекарств в соответствии с назначениями врачей. Это помогает упорядочить процесс, снизить нагрузку на персонал и освободить больше времени для ухода за пациентами.

Кроме строительства рентген-операционного блока, кардиоцентр ждёт масштабное обновление. Комплексный план модернизации предусматривает реконструкцию и капитальный ремонт помещений, увеличение коечного фонда до 200 мест, расширение отделений реанимации и интенсивной терапии. Также планируется открыть современное отделение ультразвуковой диагностики и обновить инфраструктуру.

В результате пропускную способность центра рассчитывают увеличить с пяти до восьми тысяч пациентов в год. Это позволит большему числу жителей области получать высокотехнологичную кардиологическую помощь, а также сократить время ожидания обследования и лечения.

— Развитие кардиологического центра — важный шаг в укреплении системы здравоохранения региона. Это позволит сделать высокотехнологичную медицинскую помощь доступнее жителям области и повысить качество жизни людей, — отметил Ермаганбет Булекпаев.

Модернизация центра соответствует задачам, обозначенным Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу страны «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Глава государства подчеркнул важность развития социальной и гражданской инфраструктуры не только в областных центрах, но и в районах и небольших населённых пунктах.

Аким области поддержал представленный план модернизации и подчеркнул необходимость последовательно реализовать все намеченные проекты.

После осмотра отделений он пообщался с медицинским персоналом и руководителями подразделений.