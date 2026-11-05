В Абайском районе благоустроили родник «Сарышокы»

В Абайском районе завершили работы по благоустройству природного источника «Сарышокы», расположенного вблизи посёлка Карабас вдоль республиканской трассы. Обновление родника провели в рамках республиканской экологической инициативы «Мөлдір бұлақ».

Территорию источника привели в порядок, а место выхода родниковой воды расчистили и укрепили природным камнем. Для удобства посетителей обустроили пешеходные дорожки и безопасные спуски к воде.

Кроме того, на территории появились крытые беседки и малые архитектурные формы, где можно отдохнуть. Для автомобилистов предусмотрели отдельную парковочную зону.

Особое внимание уделили качеству воды.

Специалисты профильных ведомств провели лабораторные исследования, результаты которых подтвердили её соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и безопасность для употребления.

Благоустройство «Сарышокы» направлено не только на сохранение природного источника, но и на создание комфортного пространства для жителей района и автомобилистов, следующих по республиканской трассе.