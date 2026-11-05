От Моцарта до Шостаковича: карагандинцев приглашают на вечер симфонической музыки

В концертном зале «Шалкыма» 14 ноября в 17:00 состоится концерт Карагандинского академического симфонического оркестра имени Еркегали Рахмадиева. Жителей и гостей города приглашают провести вечер в атмосфере высокого искусства и насладиться живым звучанием классической музыки.

В программе вечера — произведения выдающихся композиторов мировой и казахской музыкальной культуры. Слушателям представят танцевальную сюиту из оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, Симфонию № 25 соль минор (K. 183) Вольфганга Амадея Моцарта, а также Концерт для виолончели с оркестром № 1 ми-бемоль мажор, соч. 107, Дмитрия Шостаковича.

Солист концерта — лауреат международных конкурсов Салауат Карибаев (виолончель). Он получил образование в Высшей школе музыки в Швейцарии и Казахской национальной консерватории имени Курмангазы. Музыкант выступал в составе симфонических оркестров Цюриха, Латвии, Пекина, Украины и Индии.

За дирижёрским пультом — лауреат международных конкурсов композитор Абулхаир Сагимбаев. Ведущая вечера — Людмила Гольская.

Концерт объединит музыкальное наследие выдающихся мастеров, чьё творчество занимает особое место в истории мировой и национальной культуры.