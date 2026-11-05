В Шерубай-Нуринское водохранилище выпустили более 76 тысяч сеголеток карпа

Шерубай-Нуринское водохранилище пополнилось 76 643 молодыми карпами. Экологическую акцию по зарыблению водоёма провела ГРЭС «Топар».

Главная цель инициативы — восполнение рыбных запасов водоёма, сохранение численности ихтиофауны и поддержание природного баланса. Выпуск молоди карпа призван внести вклад в сохранение биологического разнообразия и укрепление экологического потенциала региона.

На предприятии отмечают, что природоохранная деятельность не ограничивается выполнением обязательных экологических требований.

Важное место в работе занимают практические инициативы, направленные на сохранение водных и биологических ресурсов, а также улучшение состояния окружающей среды.

Зарыбление Шерубай-Нуринского водохранилища стало одним из таких шагов.

По информации акимата Абайского района