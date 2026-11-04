Саранский шинный завод Tengri Tyres стал площадкой для обсуждения основных задач экономического и промышленного развития Казахстана. Предприятие посетили депутаты Курултая Айсулу Сулейменова и Александр Данилов, члены Қазақстан Халық Кеңесі Виталий Тварионас, Увайс Джанаев и Виталий Хмелевский, а также вице-министр национальной экономики Ерлан Сагнаев.

Сегодня Tengri Tyres — одно из флагманских промышленных предприятий Карагандинской области, обеспечивающее стабильной работой сотни жителей региона. Его деятельность демонстрирует, какую роль отечественное производство играет в укреплении экономики страны.

Во время встречи с трудовым коллективом обсудили приоритеты Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». В центре внимания — развитие реального сектора экономики, привлечение инвестиций, диверсификация промышленности и технологическая модернизация производств.

Как подчеркнул Президент в своём Послании, экономическая мощь страны, современная инфраструктура и внедрение передовых технологий — важнейшие условия укрепления суверенитета и повышения благосостояния граждан. Среди стратегических приоритетов также создание новых предприятий, расширение производственных возможностей и формирование качественных рабочих мест.

Эти задачи напрямую связаны с деятельностью таких предприятий, как Tengri Tyres. Выпуск конкурентоспособной продукции, внедрение инноваций и развитие производственных компетенций позволяют укреплять промышленный потенциал Казахстана, снижать зависимость от импорта и расширять присутствие отечественных товаров на внешних рынках.

Депутат Курултая Александр Данилов отметил, что за каждым промышленным предприятием стоят прежде всего люди, чей труд обеспечивает экономическое развитие страны.

— Послание Президента определяет стратегические ориентиры дальнейшего развития Казахстана. Особое внимание уделяется укреплению экономики, внедрению современных технологий и развитию промышленности. Именно отечественное производство, создание новых рабочих мест и поддержка трудовых коллективов формируют прочную основу экономической устойчивости страны. За каждым предприятием стоят люди, их профессионализм, ответственность и ежедневный труд. Поэтому наша общая задача — создавать условия для развития производства, чтобы труд каждого человека был востребован и получал достойную оценку, — подчеркнул Александр Данилов.

Отдельной темой встречи стало развитие человеческого капитала. Участники подчеркнули, что современное производство нуждается не только в инвестициях и передовом оборудовании, но и в квалифицированных специалистах, готовых осваивать новые технологии и постоянно повышать профессиональный уровень.

Развитие промышленности — общая задача государства, бизнеса и общества. И такие встречи позволяют не только разъяснять положения Послания Президента, но и вести открытый диалог с людьми, обсуждать актуальные вопросы и слышать мнение тех, кто непосредственно работает на производстве.