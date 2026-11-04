Послание Президента обсудили с металлургами Карагандинской области

В Темиртау побывали депутаты Курултая Үнзила Шапақ и Вадим Басин, представители государственных органов, Қазақстан Халық Кеңесі и Общественного совета Карагандинской области. Делегация посетила АО Qarmet и ознакомилась с производством. Затем на встрече с металлургами обсудили ключевые задачи Послания Президента Касым-Жомарта Токаева. В центре внимания — модернизация промышленности, развитие энергетики, инфраструктуры и поддержка отечественного производства.

Разговор шёл о технологическом обновлении предприятий и объявленной Главой государства программе «Народная стройка», которая охватит все регионы страны и даст дополнительный импульс развитию отечественной промышленности.

Депутат Курултая Вадим Басин, имеющий большой опыт работы в металлургической отрасли, отметил, что выполнение поставленных задач напрямую связано с модернизацией производства и подготовкой специалистов.

— Сегодня промышленность должна меняться, внедрять новые технологии и повышать эффективность. Для металлургических предприятий это вопрос конкурентоспособности и будущего отечественного производства. Важно не просто обновлять мощности, но и готовить квалифицированные кадры, которые смогут работать с современным оборудованием и технологиями, — подчеркнул Вадим Басин.

Участники также обсудили, как приоритеты Послания отражаются на работе промышленных предприятий и какие задачи предстоит решать для дальнейшего развития отрасли.