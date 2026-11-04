В Карагандинской области обсудили реализацию Послания Президента

В Карагандинской области депутаты Курултая, представители центральных государственных органов и Қазақстан Халық Кеңесі встретились с жителями, молодёжью и трудовыми коллективами. Главная цель поездки — разъяснить инициативы и поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, обозначенные в Послании «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле», а также собрать мнения и предложения граждан.

Рабочая поездка началась со встречи с региональным активом во главе с акимом области Ермағанбетом Бөлекпаевым. Участники обсудили ключевые задачи развития региона. Среди приоритетов — модернизация инфраструктуры, диверсификация экономики, укрепление энергетической безопасности, развитие человеческого капитала и повышение эффективности государственного управления.

Затем работа информационно-пропагандистских групп продолжилась в Караганде, Темиртау и Сарани. Представители делегации посетили вузы, колледжи и промышленные предприятия, чтобы обсудить положения Послания непосредственно со студентами, преподавателями и работниками производств.

В Караганде депутат Курултая Асхат Аймагамбетов и вице-министр труда и социальной защиты населения Бахтияр Жазықбаев встретились со студентами и преподавателями Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза, а также коллективом ТОО «Мэйкер». В центре внимания были социальная политика, занятость, подготовка квалифицированных кадров и развитие отечественного производства.

В Темиртау депутаты Курултая Вадим Басин и Үнзила Шапақ посетили Карагандинский индустриальный университет и АО «Qarmet». Здесь говорили о модернизации промышленности, энергетической безопасности, внедрении современных технологий и подготовке инженерных специалистов.

В Сарани депутаты Курултая Айсулу Сулейменова и Александр Данилов встретились со студентами и преподавателями гуманитарного колледжа имени Абая Кунанбаева, а также работниками завода TengriTyres. Обсудили развитие промышленности, привлечение инвестиций, цифровизацию и подготовку востребованных специалистов.

Депутат Курултая Айсулу Сулейменова обратила внимание на вопросы народной цифровой экономики и искусственного интеллекта, обозначенные в Послании.

— Искусственный интеллект следует оценивать по тому, какие результаты он приносит людям. Нам необходимо активнее готовить отечественных специалистов в этой сфере. При цифровизации важно не строить предположений, а учитывать, какое реальное влияние она оказывает на население и экономику, — отметила она.

Такие встречи позволяют рассматривать задачи Послания с учётом потребностей региона, предприятий и молодёжи. Работа по реализации президентских инициатив продолжится в рамках единого областного плана. Важно, чтобы молодые люди видели заинтересованность государства в открытом диалоге, чувствовали поддержку и понимали, что их инициативы и предложения имеют значение.