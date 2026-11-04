От цифровой экономики до «Народной стройки»: о чём говорили со студентами в Караганде

В Карагандинском университете Казпотребсоюза состоялась встреча депутатов Курултая, представителей государственных органов, Қазақстан Халық Кеңесі и общественности со студентами. Главной темой стало Послание Президента Касым-Жомарта Токаева и задачи, которые предстоит решить стране на новом этапе развития.

Председатель комитета по социально-культурному развитию Асхат Аймагамбетов отметил, что масштабные политические реформы последних лет, принятие новой Конституции и обновление системы государственного управления создали основу для дальнейших изменений. Теперь важно добиться конкретных результатов, которые почувствуют граждане.

— У молодёжи сегодня большие перспективы. Государство создаёт для этого необходимые условия, а в Послании определены стратегические ориентиры развития страны. Но главная задача сейчас — наполнить политические и институциональные преобразования конкретными результатами, которые будут ощутимы для каждого гражданина, — подчеркнул Асхат Аймагамбетов.

Вице-министр труда и социальной защиты населения Бахтияр Жазыкпаев рассказал о концепции «народной цифровой экономики». Она предполагает широкое внедрение цифровых решений и искусственного интеллекта, а также открывает новые возможности для трудоустройства, предпринимательства и роста доходов.

Ещё одна ключевая тема — программа «Народная стройка». Участники обсудили обновление дорог и инженерных сетей, строительство и ремонт социальных объектов. При этом важно не только своевременно выполнять проекты, но и обеспечить прозрачность расходования бюджетных средств с участием общественного контроля.

В завершение встречи спикеры ответили на вопросы студентов.