В Караганде 7 ноября пройдёт очередная областная сельскохозяйственная ярмарка

В Караганде жителей и гостей города приглашают на областную сельскохозяйственную ярмарку «Дала дәмі». Она состоится в субботу, 7 ноября, на новой площади на улице Б. Ашимова. Начало торговли в 09:00.

На ярмарке представят широкий ассортимент продукции местных сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий. Покупателям предложат свежие овощи, мясо, молочную продукцию и другие товары.

Продукцию будут реализовывать по ценам ниже средних рыночных. Это возможность приобрести продукты напрямую у производителей и заодно поддержать местных предпринимателей и сельхозпроизводителей.

До места проведения ярмарки ходят маршруты общественного транспорта № 19, 31, 65, 66 и 70. Кроме того, из Сортировки и Пришахтинска организуют дополнительные автобусы с соответствующими указателями.