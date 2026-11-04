Миллион тенге за идею: в Караганде наградили юных предпринимателей

Витаминизированный курт, робот-компаньон для пожилых людей, сорбент для очистки воды от нефти и изделия из натурального меха. Эти разработки не просто школьные эксперименты, а первые шаги к собственному бизнесу. В Караганде наградили победителей конкурса бизнес-идей среди школьников и студентов колледжей. Авторы четырёх лучших проектов получили по миллиону тенге на их развитие.

Конкурс второй год подряд проводит региональный совет Палаты предпринимателей Карагандинской области. В этом году организаторы получили 96 заявок. По итогам экспертного отбора в финал вышел 61 проект. Участники представили разработки в нескольких направлениях: агропромышленный комплекс и переработка, искусственный интеллект и информационные технологии, экология и обрабатывающая промышленность.

В агропромышленном секторе победу одержала ученица школы-гимназии № 102 имени аль-Фараби Інжу Төлеген. Её идея — придать традиционному казахскому продукту новые полезные свойства. Школьница разработала рецептуру витаминизированного курта из натурального коровьего молока с добавлением морковного и свекольного соков.

По замыслу юной предпринимательницы овощные добавки не только обогатят продукт витаминами, но и помогут снизить его кислотность. На полученный миллион тенге в планах приобрести оборудование для сушки и вакуумной упаковки готового курта.

В технологическом направлении лучшим признали проект NEMO — автономного робота-компаньона для пожилых людей. Его разработали ученики школы-комплекса имени А. Ермекова.

Робот способен поддерживать разговор, запоминать контекст предыдущего общения, отвечать на вопросы и напоминать о важных делах.

С помощью датчиков и лидара он ориентируется в пространстве и самостоятельно передвигается по дому. Если система замечает потенциально опасную ситуацию, она может отправить уведомление родственникам или экстренным службам.

У команды уже есть действующий прототип. Первые испытания прошли в доме у бабушки одного из разработчиков и, по словам школьников, показали хорошие результаты.

— Это не просто концепция или макет — у нас уже есть работающий прототип. Благодаря искусственному интеллекту робот может поддерживать диалог, запоминать контекст предыдущих разговоров, отвечать на вопросы и напоминать о важных делах. Мы проверили основные функции и убедились, что устройство действительно может помогать пожилым людям в повседневной жизни, — рассказал один из авторов проекта — Джахангир Аушакманов.

Ещё одна разработка нацелена на решение серьёзной экологической проблемы — загрязнения водоёмов нефтью. В этой номинации победил ученик Карагандинской Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Лука Долидзе. Вместе с Андреем Лучером он создал систему обнаружения и удаления нефтяных пятен с поверхности воды.

Разработка объединяет беспилотник, камеру и систему компьютерного зрения. Аппарат распознаёт границы нефтяного загрязнения и точечно распыляет специальный сорбент EcoSorb.

Его Лука изготавливает самостоятельно из биоугля, полученного из опилок, веток и листьев, с добавлением целлюлозы и перлита.

Пока школьники испытали небольшой макет системы. Следующая задача — усовершенствовать конструкцию и создать более мощный прототип, пригодный для практического применения.

Самой юной победительницей конкурса стала 12-летняя Альмира Кабденова, ученица седьмого класса школы-гимназии имени аль-Фараби. В направлении «обрабатывающая промышленность» она представила проект по выделке натуральных шкур и изготовлению меховых изделий.

Девочка осваивает старинное ремесло и уже самостоятельно обрабатывает кроличьи шкурки. В планах — научиться работать с лисьим мехом и овчиной. При этом выделка шкур далеко не первое увлечение Альмиры, которое она решила превратить в бизнес.

С восьми лет школьница создаёт национальные украшения из нержавеющей стали, шьёт жилетки и национальную одежду. Свои изделия она уже представляет на ярмарках и выставках.

— Мне хочется сделать что-то своё — отечественное, тёплое и комфортное. Мои изделия не покупные, я сама обрабатываю материал, вкладываю в работу душу. В дальнейшем хочу не только выделывать шкуры для других, но и создавать собственные изделия, — рассказала Альмира.

За каждой из четырёх идей стоит не только интерес к науке, технологиям или ремеслу, но и желание создать востребованный продукт.