В концертном зале «Шалқыма» 10 ноября пройдёт музыкальный вечер, посвящённый гармоничному сочетанию богатых традиций казахской национальной музыки и шедевров мировой классики. Карагандинцев и гостей города ждут на концерте в 18:30.

Свою программу представит Академический оркестр казахских народных инструментов имени Таттимбета.

В концерте примут участие лауреаты международных фестивалей и конкурсов Бердәулет Тұрсынбай и Рысты Рахымжан, а также солисты оркестра.

За дирижёрским пультом – главный дирижёр оркестра отличник культуры Республики Казахстан Ерлан Бақтыгерей, заслуженный деятель Республики Казахстан Әбдуғалисын Шоқанбаев и лауреат международных конкурсов, композитор Әбілқайыр Сағымбаев.

Вечер даст возможность познакомиться с богатством казахской инструментальной культуры, открыть новые грани национального музыкального искусства в диалоге с мировой классикой.