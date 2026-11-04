Юные спортсмены вышли на старт турнира памяти Веры Карповой в Караганде

Восемьдесят восемь юных спортсменов, десять команд — в Караганде проходит XXI республиканская матчевая встреча по четырёхборью среди воспитанников ДЮСШ Казахстана. Турнир памяти заслуженного тренера РК Веры Карповой собрал на одной спортивной площадке участников 2013 года рождения и моложе.

За медали борются команды из пяти областей страны. Соревнования проходят в личном и командном зачётах. Юным легкоатлетам предстоит проявить себя в беге на 60 метров, прыжках в длину и высоту, а также в кроссе.

Открывая турнир, заслуженный тренер Республики Казахстан Василий Карпов, супруг Веры Фёдоровны, пожелал участникам удачи и высоких результатов.

Напутствие юным спортсменам дал и руководитель Центра подготовки олимпийского резерва Ерден Халилин.

— Здоровый образ жизни должен стать приоритетом для нашей молодёжи. Сегодня это не просто соревнования — здесь вы получаете большой спортивный опыт. Карагандинский регион славится своими спортсменами. Именно с этих легкоатлетических дорожек вышли олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Азиатских игр, — отметил Ерден Халилин.

Для многих команд встреча в Караганде уже стала обязательной частью спортивного календаря.

В числе постоянных участников — команда из Павлодара. Её тренер Дамил Сутжанов ежегодно привозит воспитанников на турнир.

В прошлом году павлодарские спортсменки заняли третье место в командном зачёте, а юноши стали четвёртыми. В личных дисциплинах команда завоевала медали в прыжках в высоту и длину, а также в беге на 500 метров. Но золота пока не было.

— Мы стараемся не пропускать этот турнир: для детей это хорошая дополнительная соревновательная практика и возможность набраться опыта. В этом году настроены взять долгожданное золото. Рассчитываем на медали в беге на 500 метров среди девочек, в спринте среди мальчиков, а также в прыжках в длину, — рассказал Дамил Сутжанов.

В составе карагандинской команды София Ергашева считается одной из самых быстрых местных спортсменок. В этом году она стала чемпионкой Казахстана в беге на 60 метров на соревнованиях в Петропавловске.

— Я участвую в этом турнире впервые. Надеюсь хорошо выступить на дистанции 60 метров. Думаю, смогу показать хороший результат и в эстафете. Хочется достойно пробежать и улучшить свои показатели, — поделилась спортсменка.

На спринтерские дисциплины делает ставку и другая участница карагандинской команды — Алиса Дьякова. В программе турнира у неё сразу три испытания: бег на 60 метров, прыжки в длину и высоту.

— Для меня лёгкая атлетика — это всё. Я люблю этим заниматься и уже не представляю свою жизнь без спорта. Больше всего настроена на 60 метров: хочу хорошо пробежать и попасть в финал. В прыжках в высоту мой результат — метр тридцать, а сейчас планирую взять метр сорок — метр сорок пять. Очень хочется побить личный рекорд, — говорит Алиса.

Турнир носит имя казахстанской легкоатлетки и тренера Веры Карповой. Она 19 раз устанавливала рекорды Казахстана, становилась чемпионкой зимнего чемпионата СССР, победительницей Кубка Европы в командном первенстве по семиборью и международных турниров. Вера Карпова работала тренером-преподавателем высшей категории в СДЮСШОР по лёгкой атлетике и воспитала целую плеяду сильных спортсменов. В 2007 году ей посмертно присвоили звание заслуженного тренера Республики Казахстан по лёгкой атлетике.