В Караганде заработал цифровой офис нового формата

Получать государственные услуги, осваивать цифровые сервисы и пользоваться возможностями искусственного интеллекта теперь можно в одном пространстве. В Караганде открылся AI-офис. Его главная задача — сделать получение госуслуг ещё проще, быстрее и доступнее.

В отличие от традиционных ЦОНов новый офис, созданный при поддержке акимата области, ориентирован не только на обслуживание посетителей, но и на развитие их цифровых навыков.

Здесь можно получить консультацию, оформить необходимые документы и научиться самостоятельно пользоваться электронными сервисами.

— Мы последовательно масштабируем инициативы, направленные на развитие цифровой самостоятельности граждан и повышение доступности государственных услуг. Открытие AI-офиса в Караганде — очередной шаг в этом направлении. Наша задача — дать людям возможность самостоятельно, в удобном формате и с помощью современных цифровых решений получать востребованные государственные услуги. Уверен, что новые возможности центра позволят жителям экономить время и с комфортом решать повседневные вопросы, — отметил председатель правления НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“» Арман Кенжегалиев.

Особое внимание в новом офисе уделили обучению. Для посетителей организовали бесплатные занятия по цифровой грамотности.

Специалисты знакомят горожан с электронными сервисами и помогают освоить навыки, которые пригодятся при самостоятельном получении услуг. Занятия проходят по средам и пятницам с 10:00 до 12:00.

Продумали пространство и для семей с детьми. Пока родители занимаются оформлением документов или консультируются со специалистами, дети могут провести время в оборудованной игровой зоне.

AI-офис находится по адресу: Караганда, улица Тәттімбета, 709.