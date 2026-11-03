В Бухар-Жырауском районе создают лесопитомник на 100 гектарах

В селе Каракудук Бухар-Жырауского района Карагандинской области закладывают лесопитомник на 100 гектарах. Здесь уже высадили 15 тысяч саженцев хвойных и лиственных деревьев. В осенней посадке приняли участие местные жители и волонтёры.

Компания Forest of Central Asia работы по созданию питомника начала в мае этого года. Земельный участок она получила в аренду на пять лет.

Место для питомника выбрали не случайно. По словам представителей компании, в окрестностях Каракудука практически нет зелёных насаждений. Поэтому одна из главных задач проекта — это не только выращивать посадочный материал для дальнейшей реализации, но и озеленять само села.

— В первую очередь мы будем озеленять Каракудук. Хотим, чтобы зелёными были и само село, и территории вокруг него, — рассказала менеджер проекта Forest of Central Asia по созданию и разведению лесопитомников Алия Срымбетова.

В питомнике будут выращивать пузыреплодник, можжевельник, обыкновенную и голубую ель, тую, лиственницу, тополь, иву, вяз, сирень и другие декоративные и лиственные породы деревьев и кустарников. Здесь уже посеяли полтонны семян.

Проект также может стать источником новых рабочих мест для сельчан. Предварительно планируют трудоустроить порядка 10 человек. Работа в питомнике будет носить сезонный характер: активный период начнётся весной и продлится примерно до середины ноября.

В Карагандинской области Forest of Central Asia также реализует пилотный проект «Мұқатай орманы» в Шетском районе. Его цель — восстановление деградированных земель и создание частного лесного фонда.