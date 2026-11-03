Персональный AI-навигатор для карьерного развития принёс магистрантам Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова третье место на международном хакатоне HackAlem AI 2026. Команда Meta Juniors представила проект Career Quest в категории «Управление» и вошла в число лучших среди тысяч участников соревнования.

HackAlem AI 2026 объединил более 2400 участников и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса по количеству конкурсантов. Участники представили 1066 проектов, и только 60 команд прошли в финал. Победителей и призёров определили по 12 направлениям, среди которых энергетика, финансы, управление, телекоммуникация, логистика, образование, торговля и креативная индустрия.

Команда Meta Juniors объединила магистрантов специальности «искусственный интеллект» факультета инновационных технологий КарТУ имени А. Сагинова Армана Шерима, Рахата Алиева и Жандоса Актаева.

Их разработка Career Quest — это персональный AI-навигатор, который помогает сотрудникам планировать профессиональный рост. Платформа анализирует имеющиеся навыки, определяет компетенции, необходимые для перехода на следующую должность, и предлагает индивидуальную траекторию развития.

Идея проекта родилась из вполне конкретной проблемы, с которой сталкиваются сотрудники крупных компаний: не всегда понятно, каких навыков не хватает для карьерного роста и на чём стоит сосредоточиться в первую очередь.

— Мы хотели создать не просто ещё один инструмент с искусственным интеллектом, а решение, которое помогает человеку двигаться вперёд в профессии. В крупных организациях сотрудникам бывает непросто понять, какие компетенции нужны для следующей должности, что развивать в первую очередь и с чего начать. Career Quest помогает ответить на эти вопросы и выстроить понятный план профессионального развития, — рассказывает участник команды Рахат Алиев.

Пока Career Quest — прототип, созданный специально для хакатона. Но команда не намерена останавливаться на достигнутом. В планах — совершенствование алгоритмов персональных рекомендаций и адаптация платформы к реальным задачам организаций.