Железнодорожный вокзал Балхаш-2 открылся после реконструкции

В Карагандинской области завершилась реконструкция железнодорожного вокзала Балхаш-2. Здание, построенное почти полвека назад, заметно преобразилось: здесь обновили залы ожидания, инженерные сети и пассажирскую платформу. Теперь здесь стало комфортнее.

Вокзал двухэтажный, его площадь почти две тысячи квадратных метров. Как сообщили в национальной компании «Қазақстан темір жолы», внутри сделали ремонт, заменили системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. На перроне уложили новую брусчатку, смонтировали современное освещение и вентиляцию, установили навес, а также новые железобетонные конструкции и витражи. Кроме того, оборудовали дополнительные эвакуационные выходы.

При реконструкции уделили внимание безбарьерной среде.

Создали удобства для маломобильных граждан и пассажиров с маленькими детьми.

Ежедневно станция обслуживает около 800 человек. Через Балхаш-2 проходят 18 пассажирских поездов, которые связывают город с Астаной, Карагандой, Семеем и Аягозом.

Работы провели по поручению Главы государства в рамках программы модернизации железнодорожных вокзалов. Финансирование обеспечила КТЖ. Проект реализован при поддержке правительства страны, министерства транспорта, АО «Самрук-Қазына» и акимата Карагандинской области.

В Карагандинской области программа охватывает 14 вокзалов и пассажирских платформ.