Касым-Жомарт Токаев ознакомился с социально-экономическим развитием Карагандинской области

Главе государства была представлена информация об основных показателях социально-экономического развития Карагандинской области, реализации инвестиционных проектов и планах по дальнейшей модернизации региона.

По итогам девяти месяцев рост экономики области составил 2,9%, промышленного производства – 4,9%. Существенную динамику демонстрирует машиностроение, где рост достиг 26,2%. Инвестиционный портфель региона на период до 2032 года включает 186 проектов общей стоимостью 7 трлн теңге. Их реализация позволит создать 36 тысяч новых рабочих мест. Особое внимание уделяется открытию новых производств, углублению переработки сырья, укреплению минерально-сырьевой базы и привлечению отечественных и зарубежных инвесторов.

Президент также был проинформирован о развитии агропромышленного комплекса, жилищном строительстве и модернизации социальной инфраструктуры. За последние три года в Карагандинской области построено 92 сельских объекта здравоохранения и 13 школ, продолжается реновация образовательных учреждений. Реализуются проекты в сферах спорта, культуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В рамках программы «Таза Қазақстан» ведется благоустройство населенных пунктов, создание новых общественных пространств и экопарков.

Согласно прогнозам, рост экономики области по итогам года составит 4%. Дальнейшее развитие региона будет обеспечиваться за счет укрепления промышленного потенциала, реализации инвестиционных проектов и повышения качества жизни населения.

akorda.kz