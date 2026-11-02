Президент обратил внимание присутствующих на непростую ситуацию, в которой Qarmet находился до недавнего времени.

– Принятые решительные меры позволили переломить ситуацию, придать мощный импульс развитию уникального комбината. Благодаря оптимизации расходов и привлечению инвестиций компания преодолела период многомиллиардных убытков. В результате в прошлом году Qarmet вышел на чистую прибыль при общей выручке 1,1 трлн теңге. Развернута масштабная программа модернизации предприятия. На ее реализацию до 2028 года будет направлено 3,5 млрд долларов. Особое внимание уделяется внедрению в производство передовых технологий и цифровых решений. Взяты на особый контроль вопросы организации и безопасности труда, – заявил Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, сегодня Qarmet показывает пример высокой социальной ответственности бизнеса.

– К примеру, предприятием за свой счёт полностью восстановлено трамвайное сообщение в Темиртау. Я проехал на трамвае, одобрил данную инициативу. Я думаю, хорошее дело сделано для жителей Темиртау. Компания инициировала социальную программу «Болашаққа жол» («Путь в будущее») для обучения и трудоустройства молодых специалистов. На первом этапе она охватит около 500 человек из разных регионов. Программа отвечает растущим потребностям страны в квалифицированных кадрах, в первую очередь в специалистах рабочих профессий. Рассчитываю, что к ней присоединятся и другие крупные предприятия, – сказал Президент.

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