Глава государства отметил, что достижения металлургического комбината неразрывно связаны с происходящими в стране масштабными преобразованиями. Как он подчеркнул, Казахстан вступил в новый исторический цикл, однако довольствоваться достигнутыми результатами нельзя – впереди очень много работы.

– Создан прочный каркас политической структуры нашей страны. Эти реформы проводятся, прежде всего, с целью укрепления государства, что крайне важно в условиях наступивших качественно новых, еще до конца не изученных реалий в мировой политике и экономике. И Казахстан должен хорошо подготовиться к успешному существованию в совершенно новом мире, где будет доминировать искусственный интеллект со всеми его достоинствами, недостатками и даже угрозами сложившимся устоям жизни, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, Казахстан приступает к беспрецедентному в нашей истории строительству и обновлению всей гражданской инфраструктуры.

– Следующий год мною объявлен Годом Всенародной большой стройки. Вся эта огромная по своим масштабам работа получила название «Народная стройка». Как я отмечал в Послании, до конца 2029 года на этот грандиозный проект во имя интересов нашего народа будет выделено около 6,5 трлн теңге. Данное решение вполне оправданно, потому что «Халықтық құрылыс», или «Народная стройка», направлена на удовлетворение самых насущных потребностей народа. Крайне важно, что «Народная стройка» развернется по всей стране, охватит все города и районы. По сути, мы закладываем надежный фундамент будущего, потому что новыми и отремонтированными дорогами, аэропортами, вокзалами, электростанциями, больницами, поликлиниками, школами, центрами реабилитации особенных детей, домами творчества для детей и юношества, спортивными объектами, другими словами, всей гражданской инфраструктурой будут пользоваться многие поколения. Весь смысл «Народной стройки» выражен простыми словами: «Строить, еще раз строить». Действительно, нынешнему и будущим поколениям мы должны оставить в наследство не программы, концепции (хотя и они будут представлять определенную ценность), а нечто материальное, прежде всего, объекты социальной инфраструктуры. Наш народ достоин жить в гораздо более комфортных условиях, пользоваться всеми благами современной цивилизации. На эти цели направлена наша стратегия строительства Справедливого Казахстана, – сообщил Глава государства.

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