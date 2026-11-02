Глава государства встретился с коллективом АО Qarmet

В ходе рабочей поездки в Темиртау Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с коллективом и членами профсоюза АО Qarmet.

В начале своего выступления Глава государства отметил динамичное развитие региона.

– Карагандинская область заслуженно считается краем людей труда. Радует динамичное развитие экономики региона. Особо следует отметить значительный рост экспорта несырьевой продукции. Предприятия тяжелой промышленности произвели продукцию на общую сумму 4,2 трлн теңге. Это, безусловно, впечатляющий результат. Положительная динамика сохраняется и в целом по стране. По итогам текущего года объем ВВП Казахстана достигнет 398 млрд долларов. Это самый высокий показатель в Центральной Азии. Доля обрабатывающей промышленности в экономике страны превысила 14%. Все эти достижения стали результатом упорного труда и масштабной созидательной работы народа Казахстана. В этой связи хочу отметить весомый вклад предприятия Qarmet в социально-экономическое развитие области. Карагандинский комбинат – флагман отечественной металлургии и экономическая опора всего региона. Это крупное предприятие играет значимую роль в укреплении индустриального потенциала страны, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент обратил внимание присутствующих на непростую ситуацию, в которой Qarmet находился до недавнего времени.

– Принятые решительные меры позволили переломить ситуацию, придать мощный импульс развитию уникального комбината. Благодаря оптимизации расходов и привлечению инвестиций компания преодолела период многомиллиардных убытков. В результате в прошлом году Qarmet вышел на чистую прибыль при общей выручке 1,1 трлн тенге. Развернута масштабная программа модернизации предприятия. На ее реализацию до 2028 года будет направлено 3,5 млрд долларов. Особое внимание уделяется внедрению в производство передовых технологий и цифровых решений. Взяты на особый контроль вопросы организации и безопасности труда, – заявил Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, сегодня Qarmet показывает пример высокой социальной ответственности бизнеса.

– К примеру, предприятием за свой счет полностью восстановлено трамвайное сообщение в Темиртау. Только что я проехался на трамвае, одобрил данную инициативу. Я думаю, хорошее дело сделано для жителей Темиртау. Компания инициировала социальную программу «Болашаққа жол» («Путь в будущее») для обучения и трудоустройства молодых специалистов. На первом этапе она охватит около 500 человек из разных регионов. Программа отвечает растущим потребностям страны в квалифицированных кадрах, в первую очередь в специалистах рабочих профессий. Рассчитываю, что к ней присоединятся и другие крупные предприятия, – сказал Президент.

Глава государства отметил, что достижения металлургического комбината неразрывно связаны с происходящими в стране масштабными преобразованиями. Как он подчеркнул, Казахстан вступил в новый исторический цикл, однако довольствоваться достигнутыми результатами нельзя – впереди очень много работы.

– Создан прочный каркас политической структуры нашей страны. Эти реформы проводятся, прежде всего, с целью укрепления государства, что крайне важно в условиях наступивших качественно новых, еще до конца не изученных реалий в мировой политике и экономике. И Казахстан должен хорошо подготовиться к успешному существованию в совершенно новом мире, где будет доминировать искусственный интеллект со всеми его достоинствами, недостатками и даже угрозами сложившимся устоям жизни, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, Казахстан приступает к беспрецедентному в нашей истории строительству и обновлению всей гражданской инфраструктуры.

– Следующий год мною объявлен Годом Всенародной большой стройки. Вся эта огромная по своим масштабам работа получила название «Народная стройка». Как я отмечал в Послании, до конца 2029 года на этот грандиозный проект во имя интересов нашего народа будет выделено около 6,5 трлн тенге. Данное решение вполне оправданно, потому что «Халықтық құрылыс», или «Народная стройка», направлена на удовлетворение самых насущных потребностей народа. Крайне важно, что «Народная стройка» развернется по всей стране, охватит все города и районы. По сути, мы закладываем надежный фундамент будущего, потому что новыми и отремонтированными дорогами, аэропортами, вокзалами, электростанциями, больницами, поликлиниками, школами, центрами реабилитации особенных детей, домами творчества для детей и юношества, спортивными объектами, другими словами, всей гражданской инфраструктурой будут пользоваться многие поколения. Весь смысл «Народной стройки» выражен простыми словами: «Строить, еще раз строить». Действительно, нынешнему и будущим поколениям мы должны оставить в наследство не программы, концепции (хотя и они будут представлять определенную ценность), а нечто материальное, прежде всего, объекты социальной инфраструктуры. Наш народ достоин жить в гораздо более комфортных условиях, пользоваться всеми благами современной цивилизации. На эти цели направлена наша стратегия строительства Справедливого Казахстана, – сообщил Глава государства.

Помимо этого, Касым-Жомарт Токаев заявил о твердой приверженности политике межэтнического и межрелигиозного согласия и принципу «Единство в многообразии».

– Для успешного продолжения реформ во имя народных интересов нам нужны мир и стабильность внутри страны. А все, кто желает беды нашей стране и своими действиями пытается нанести ущерб Казахстану, должны и будут привлекаться к ответственности согласно принципу «Закон и Порядок». В стране должны царить Закон и Порядок. Казахстан – миролюбивая страна. Мы продолжим курс на развитие сотрудничества со всеми соседними государствами, всеми заинтересованными государствами в современном мире, большими и малыми, чтобы внести свой посильный вклад в дело укрепления мира и безопасности, – заявил Глава государства.

Президент выразил уверенность в том, что мощная производственная база компании Qarmet сыграет очень большую роль в «Народной стройке».

– Казахстанский металл уже используется в строительстве и промышленности, и такие объемы потребления должны расти. Продукция комбината применяется при производстве пассажирских автобусов в Сарани. Возводится новый литейно-прокатный комплекс, который будет выпускать премиальные виды стали, востребованные в нефтяной, атомной и машиностроительной сферах, – сообщил он.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад сплоченного коллектива Qarmet в достижение столь значимых результатов. Он особо выделил самоотдачу, профессионализм и преданность делу сотрудников металлургического комбината.

– Здесь находится Сергей Петрович Чернобай, которому в прошлом году была присвоена высшая степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Eрі». Среди вас немало тружеников, возрождающих былую славу Qarmet. Ваша плодотворная работа заслуживает самого большого уважения. Вся государственная политика направлена на поощрение передовиков трудовых профессий. Предыдущий год был посвящен именно вам. Но самое доброе и уважительное отношение государства к вам, производственникам и аграриям, конечно же, не претерпит изменений. Мы будем поддерживать вас. Поэтому мною подписан Указ о вручении государственных наград ряду граждан, внесших значительный вклад в индустриально-промышленное развитие страны. Это достойная оценка вашего самоотверженного труда на благо Родины, – отметил Глава государства.

Президент также заявил о необходимости оказывать всестороннюю поддержку бизнесу.

– Вы знаете, что в своем Послании я объявил о том, что малый бизнес будет поддержан государством целым рядом мер, в том числе освобождением от проверок в течение ближайших трех лет. Я считаю, что мы должны помочь малому бизнесу именно сейчас, для того чтобы он успешно адаптировался к новым налоговым условиям. Нужно поработать над вопросами фондирования предприятий с тем, чтобы удешевить кредиты, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

По завершении выступления Глава государства вручил высокие государственные награды ряду сотрудников АО Qarmet за большой вклад в производственное и индустриальное развитие страны:

орденом «Құрмет»

Идрисов Зейнолла Султанович – ковшевой цеха АО «Qarmet», Карагандинская область

Измер Александр Сергеевич – бригадир шахты «Тентекская» ТОО «Karaganda Komir», Карагандинская область;

орденом «Еңбек Даңқы» III степени

Абюров Джамбул Мелисович – проходчик шахты «Западный Каражал» представительства «Оркен-Атасу» ТОО «Оркен», область Ұлытау

Баулекова Гуля Калькеновна – электрослесарь шахты «Казахстанская» ТОО «Karaganda Komir», Карагандинская область

Жанаев Марат Бокенович – электрослесарь шахты имени И.А.Костенко ТОО «Karaganda Komir», Карагандинская область

Иванов Игорь Владимирович – инженер АО «Qarmet», Карагандинская область

Кынаев Бекболат Кынайулы – начальник смены АО «Qarmet», Карагандинская область

Хан Валерий Васильевич – директор шахты имени В.И.Ленина ТОО «Karaganda Komir», Карагандинская область;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Альшимбеков Сансызбай Кожагельдинович – мастер дробильно-обогатительной фабрики представительства «Оркен-Атансор» ТОО «Оркен», Акмолинская область

Ахметов Арман Ерсаинович – ведущий инженер АО «Qarmet», Карагандинская область

Байжанов Рафхат Мамыртаевич – горнорабочий шахты «Шахтинская» ТОО «Karaganda Komir», Карагандинская область

Захаров Дмитрий Витальевич – ведущий инженер АО «Qarmet», Карагандинская область

Иванов Константин Владимирович – заместитель начальника цеха АО «Qarmet», Карагандинская область

Колесов Сергей Александрович – начальник службы АО «Qarmet», Карагандинская область

Фомина Татьяна Николаевна – машинист крана Лисаковского филиала ТОО «Оркен», Костанайская область.

После торжественной церемонии Президент продолжил общение с работниками предприятия в неформальной обстановке.

Касым-Жомарт Токаев также подписал памятную табличку в честь начала строительства нового литейно-прокатного комплекса.

akorda.kz