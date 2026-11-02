Главе государства рассказали о ходе строительства новых коксовых батарей № 8 и № 9
Президент был проинформирован о том, что проект входит в число крупнейших инвестиционных инициатив Qarmet.
Предусматривается создание новых коксовых мощностей, строительство которых в сопоставимом масштабе на комбинате не осуществлялось на протяжении нескольких десятилетий.
Генеральным технологическим партнёром выступает компания ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation.
Общая проектная мощность двух батарей составит 1,5 млн тонн сухого кокса в год. Каждая батарея будет включать по 54 коксовые печи с камерами высотой 7,6 метра.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что ввод новых агрегатов позволит повысить надёжность обеспечения доменного производства собственным коксом, поддерживать стабильность его качества и обеспечить более высокий уровень экологической безопасности.
Ввод батарей, которые заменят устаревшие мощности, построенные в 1960–1970 годах, запланирован на 2027 год.
Таким образом, будет создан первый в Казахстане углехимический комплекс для глубокой переработки продуктов коксования.
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