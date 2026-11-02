Глава государства ознакомился с работой конвертерного цеха Qarmet

В ходе посещения Касым-Жомарту Токаеву рассказали, что конвертерный цех является ключевым звеном сталеплавильного производства Qarmet.

Президенту продемонстрировали, как жидкий чугун, поступающий из доменной печи, перерабатывается в сталь, которая затем направляется на машины непрерывного литья заготовок и далее в прокатные переделы.

Компания Qarmet в 2024 году провела капитальный ремонт на конвертерах №1 и №2 с полной заменой корпусов и установкой более современных конструкций.

Модернизация позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, увеличить объёмы выплавки стали и повысить надёжность оборудования. Также продолжается работа по переводу ряда технологических процессов на природный газ.

Председатель совета директоров Qarmet Андрей Лаврентьев доложил Главе государства о росте производственных показателей и реализации инвестиционной программы.

По итогам 2026 года планируется выпустить 4 млн тонн стали, 3,6 млн тонн угольного и 3,9 млн тонн железорудного концентрата.

С начала работы компании объём инвестиций составил более 2,7 млрд долларов. Средства направлены на модернизацию действующих мощностей и строительство новых производств.

Qarmet – крупнейшая горно-металлургическая компания в Казахстане с полным производственным циклом и единственный в Центральной Азии интегрированный горно-металлургический комплекс с собственным углём, железной рудой и энергетической базой. Общее количество собственного персонала составляет порядка 35 тысяч работников, из которых на металлургическом комбинате в Темиртау трудятся свыше 14 тысяч человек.

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