В Осакаровке при господдержке молодой предприниматель реализует экологический проект

В Карагандинской области государственная поддержка предпринимательских инициатив меняет жизнь сельчан к лучшему. Жителям Осакаровки за консультацией специалиста индустрии красоты теперь не надо ездить в областной центр — услуга доступна на месте. Грант акима района помогает реализовать не только коммерческие проекты. Молодой предприниматель предложил идею, чтобы сделать родной посёлок чище. Он взялся за организацию раздельного сбора мусора, а в дальнейшем планирует отправлять отходы на переработку.

Автор экологической инициативы Нурболат Діннұр хочет приучить сельчан правильно сортировать мусор.

— Чистые улицы и налаженная переработка — это не просто эстетика. Это вопрос здоровья и качества жизни. Мы хотим показать сверстникам, что мусор — это не только проблема, но и ресурс, который можно использовать повторно, — говорит предприниматель.

На первом этапе он будет собирать мусор у жителей и предприятий, разделяя его на пластик, стекло, бумагу и металл. Затем планирует приобрести специальное прессовое оборудование. Оно позволит уплотнять отсортированные материалы и упростит их дальнейшую отправку на переработку.

Ещё один проект, получивший грант акима района, развивает сферу услуг. 20-летняя Дайана Кошкимбаева открыла в Осакаровке бьюти-пространство, где предлагают профессиональный уход за кожей лица. Особенность салона — современное оборудование для диагностики. С его помощью можно оценить состояние кожи, уровень увлажнённости и подобрать индивидуальные рекомендации по уходу.

— Я всегда хотела создать в нашем районе место, где каждая женщина сможет получить грамотную консультацию, основанную на реальных данных, а не на догадках, — отмечает Дайана Кошкимбаева.

Финансовая поддержка фонда «Даму» позволила расширить торговый бизнес. Предприниматель Арман Байгашкаров начинал с небольшого магазина у дома, а теперь, построив второй этаж, создал семейный супермаркет «Айболит». Сельчане сюда приходят не только за покупками.

Для детей оборудована зона с сухим бассейном и комплексами для игр.

Кроме того, свободные площади второго этажа предприниматель сдаёт в аренду. Это даёт другим жителям возможность открыть собственное дело, а посёлку — получить новые услуги и дополнительные рабочие места.

По информации ОВП Осакаровского района