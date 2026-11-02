В Караганде будущие химики практикуются в современной лаборатории

В Караганде студентов-химиков обучают прямо на производстве. Два университета — национальный исследовательский имени Е. Букетова и технический имени А. Сагинова — заключили договоры с предприятием «ALS Казгеохимия». Будущие специалисты практикуются в современной лаборатории: осваивают методы анализа и получают навыки, которые им пригодятся при трудоустройстве.

Формат дуального обучения эффективнее, чем одни только лекции. Студенты изучают спектральный анализ, учатся определять состав веществ и работать с разными приборами. Под руководством опытных наставников они проводят исследования и разбирают их результаты.

— Мы заинтересованы в подготовке молодых специалистов. Наше предприятие открылось в 2018 году, и тогда работало 60 человек. Сейчас коллектив вырос до 250 сотрудников. Большинство — молодые специалисты, — рассказал директор ТОО «ALS Казгеохимия» Данияр Нурұмқанов.

В лаборатории отмечают, что практическая подготовка помогает студентам быстрее освоить профессию.

Студенты тоже видят пользу такого подхода.

— Когда пробуешь всё сам, теория становится понятнее. Появляется уверенность в своих знаниях и силах. Это хороший опыт для будущей работы, — поделился Айдын Атен.

Для студентов с лучшей успеваемостью предусмотрена трёхмесячная зимняя стажировка. Она начнётся в январе.

Такое сотрудничество способствует подготовке квалифицированных кадров для промышленности региона. Студенты знакомятся с будущей работой ещё во время учёбы, а предприятия получают специалистов, которых потом не надо будет переучивать под свои требования.