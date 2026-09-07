В Караганде очистят 23 километра русла реки Сокур

В Караганде начались масштабные работы на реке Сокур. Русло реки расширяют, углубляют и очищают от мусора и зарослей. Работы охватят участок протяжённостью 23 километра — от района мусульманского кладбища вдоль дороги в аэропорт в сторону Фёдоровских дач.

Специалисты уже убирают разросшийся ивняк, камыш и мусор, расчищают отдельные участки, углубляют и расширяют русло. Главная цель — восстановить его пропускную способность, чтобы во время паводка вода могла проходить без препятствий и не угрожала прилегающим территориям. Работы рассчитаны на два года.

Особенно актуален этот вопрос для дачников. В паводковый период они сталкивались с риском подтопления дачных участков.

Также рядом с рекой проходил коллектор №10, из-за чего возникали ситуации, когда канализационные и речные воды смешивались. Сейчас для коллектора построена обходная линия. Она должна повысить надёжность канализационной системы.