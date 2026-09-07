Стартовал приём заявок на международную премию «Волонтёр года»

В Казахстане идёт приём заявок на соискание международной премии «Волонтёр года». Она направлена на признание и поощрение волонтёров, а также отечественных и международных волонтёрских организаций, внёсших значимый вклад в решение социальных и общественно значимых задач.

Конкурс проводится в целях реализации поручения Главы государства по дальнейшему развитию и поддержке волонтёрского движения.

В 2026 году премия присуждается по 15 номинациям:

- «Лучшая волонтёрская организация»;

- «Лидер корпоративного волонтёрства»;

- «Лидеры целей устойчивого развития»;

- «Лучший социальный помощник»;

- «За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- «За активное участие в поиске пропавших без вести людей»;

- «За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений»;

- «За активное участие в развитии здравоохранения»;

- «За активное участие в пропаганде здорового образа жизни»;

- «За вклад в популяризацию знаний»;

- «За вклад в сохранение и защиту окружающей среды»;

- «За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия»;

- «За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия»;

- «За вклад в решение вопросов зоозащиты»;

- «За вклад в решение социальных задач».

Один претендент может принять участие только в одной номинации.

Приём заявок осуществляется с 7 по 27 сентября 2026 года.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте qazvolunteer.kz.

С правилами присуждения международной премии «Волонтёр года» можно ознакомиться на портале «QazVolunteer» и информационно-правовой системе «Әділет».

По вопросам участия в конкурсе можно обратиться по телефонам: (+7-7172) 74-12-86, 74-03-11.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан