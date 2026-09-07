Стартовал приём заявок на международную премию «Волонтёр года»
В Казахстане идёт приём заявок на соискание международной премии «Волонтёр года». Она направлена на признание и поощрение волонтёров, а также отечественных и международных волонтёрских организаций, внёсших значимый вклад в решение социальных и общественно значимых задач.
Конкурс проводится в целях реализации поручения Главы государства по дальнейшему развитию и поддержке волонтёрского движения.
В 2026 году премия присуждается по 15 номинациям:
- «Лучшая волонтёрская организация»;
- «Лидер корпоративного волонтёрства»;
- «Лидеры целей устойчивого развития»;
- «Лучший социальный помощник»;
- «За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
- «За активное участие в поиске пропавших без вести людей»;
- «За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений»;
- «За активное участие в развитии здравоохранения»;
- «За активное участие в пропаганде здорового образа жизни»;
- «За вклад в популяризацию знаний»;
- «За вклад в сохранение и защиту окружающей среды»;
- «За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия»;
- «За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия»;
- «За вклад в решение вопросов зоозащиты»;
- «За вклад в решение социальных задач».
Один претендент может принять участие только в одной номинации.
Приём заявок осуществляется с 7 по 27 сентября 2026 года.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте qazvolunteer.kz.
С правилами присуждения международной премии «Волонтёр года» можно ознакомиться на портале «QazVolunteer» и информационно-правовой системе «Әділет».
По вопросам участия в конкурсе можно обратиться по телефонам: (+7-7172) 74-12-86, 74-03-11.
Министерство культуры и информации Республики Казахстан