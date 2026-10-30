Флористика, гончарное дело, работа с кожей и войлоком — в Караганде прошёл региональный чемпионат Abilympics. В соревнованиях участвовали 12 студентов с особыми образовательными потребностями из трёх колледжей города.

В Послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул важность развития инклюзивного образования. В Карагандинском высшем колледже инжиниринга, где организовали чемпионат, для этого создают необходимые условия и помогают студентам получить профессию.

Сейчас здесь учатся 87 ребят с особыми образовательными потребностями. Одни занимаются в обычных группах, другие — в инклюзивных. В колледже установлены подъёмники, есть тактильные дорожки и специальные санузлы. Студенты осваивают декоративно-прикладное искусство и разные направления дизайна.

На чемпионате своё мастерство, кроме хозяев площадки, показали студенты Карагандинского высшего политехнического и индустриально-технологического колледжей.

Лучших выбрали в четырёх направлениях: «Флористика», «Изделия из кожи», «Войлоковаляние» и «Гончарное дело».

Для участников также организовали мастер-классы по скрапбукингу и войлоковалянию.

По всем направлениям победили студенты колледжа-организатора. В работе с кожей первое место заняла Күнжан Қүмісбек, в войлоковалянии — Акниет Исатаева, в гончарном деле — Артур Николаев, во флористике — Людмила Жуматаева.

Второкурсница Акниет Исатаева учится по специальности «декоративно-прикладное искусство». Войлоком она заинтересовалась ещё в школе.

— Мне нравится создавать поделки из войлока. Лучше всего удаётся погремушка. На конкурсе нужно было сделать панно-подставку под горячее. Сначала я подготовила шерсть для основания, смочила её водой и прокатала, потом сделала рисунок. Выбрала петроглиф «Солнцеголовый человек», потому что однажды увидела его и запомнила, — рассказала победительница.

Артур Николаев признался, что в работе с глиной на чемпионате импровизировал.

— Больше всего люблю делать маленькие кесе и пиалы. Вдохновение приходит во время процесса: каждый раз придумываю новый узор для изделия. На конкурсе была свободная тема — нужно было сделать миниатюрную фигурку. Сначала у меня получился длинный хвост, а потом я понял, что это будет крокодил, — поделился студент.

Abilympics — это международное некоммерческое движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. В Казахстане национальные чемпионаты проводятся с 2017 года.