В Караганде открылась молодёжная библиотека

В Караганде заработала молодёжная библиотека — новое пространство для чтения, учёбы, общения и интеллектуального досуга. Здесь можно не только взять книгу и почитать, но и встретиться с авторами, обсудить прочитанное или поработать над собственным проектом.

Инициатором создания библиотеки стал Молодёжный ресурсный центр Карагандинской области.

— Мы хотели создать современное и открытое пространство, куда молодёжь сможет приходить не только за книгами. Здесь можно общаться, проводить встречи, участвовать в обсуждениях и других интеллектуальных мероприятиях, — рассказал руководитель регионального Молодёжного ресурсного центра Аслан Кабегенов.

В библиотеке собрали книги на разные темы. В фонде — художественная и современная литература, произведения казахстанских и зарубежных авторов, книги по истории, культуре, саморазвитию, праву и предпринимательству. Отдельное внимание уделили современной казахской литературе.

Для посетителей оборудован читальный зал, где можно заниматься и работать с книгами. Библиотека открыта для молодых людей и всех желающих. Возможность брать книги домой будет регулироваться правилами пользования библиотекой.

Создатели проекта рассчитывают, что новое пространство станет площадкой для общения и новых идей.

— Мы хотим, чтобы библиотека стала настоящим книжным хабом для молодёжи. Здесь будут проходить встречи с писателями и поэтами, презентации книг, заседания книжных клубов, открытые обсуждения и другие мероприятия. Наша цель — объединить читателей, авторов, экспертов и всех, кто интересуется литературой, — отметил Аслан Кабегенов.

Библиотека находится по адресу: улица Таттимбета, 709, 1-й этаж, Saryarqa creative hub.