От сыров и колбас, телевизоров и детских площадок до автобусов и спецтехники — около 80 предприятий Карагандинской области представили свою продукцию на региональном этапе конкурса-выставки «Лучший товар Казахстана – 2025».

Выставка прошла в День предпринимателя и объединила крупные промышленные компании, небольшие производства и ремесленные мастерские.

— В Карагандинской области работают более 100 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, где занята почти половина трудоспособного населения. Глава государства ставит задачу развивать отечественное производство и повышать качество казахстанских товаров. Сегодняшняя выставка подтверждает, что наш бизнес с этим справляется. Продукция местных предприятий востребована, конкурентоспособна и выходит на новые рынки, — поздравил предпринимателей с профессиональным праздником, заместитель акима области Ораз Таурбеков.

Специальный приз акима области за достижения в области качества получило предприятие «QazTehna». Компания выпускает около 1 600 автобусов и 1 200 единиц коммерческой техники в год.

При этом постепенно наращивает локализацию — от крупноузловой сборки до самостоятельного производства металлических элементов кузова.

— Наше главное достижение — продукция представлена во всех регионах Казахстана. Более 70% рынка автобусной техники приходится на наши модели. Приятно, что нашу работу ценят и видят, как мы движемся вперёд, — отметил заместитель генерального директора «QazTehna» Георгий Когай.

В этом году учредили и новую специальную номинацию — «За внедрение инновационных и цифровых решений».

Победителем стало НПО «Перспектива».

Основной конкурс проходил в трёх номинациях. Комиссия определила девять победителей.

В номинации «Товары производственного назначения» отметили компании «Азия-СМ», «Бёмер Арматура» и «Инкар-I». Эти предприятия выпускают антифризы, арматуру и шаровые краны, промышленное и нестандартное технологическое оборудование.

Среди товаров для населения лучшими признали продукцию производителей бытовой техники «Silk Road Electronics», Карагандинского завода металлоизделий и компании Sunpaper, выпускающей бумажные изделия хозяйственного и санитарно-гигиенического назначения.

В номинации «Продовольственные товары» победили «Сыр өнімдері» из Шетского района (бренд «Ауыл Дәмі»), «SaumalBioTech», перерабатывающая кобылье и верблюжье молоко методом сублимации, и «Сарыарқа-ұн», производящая пшеничную муку.

Для предприятия «Сыр өнімдері» это не первая победа в конкурсах. В 2025 году оно стало финалистом проекта «Одно село — один продукт» и получило грант от РПП «Атамекен» на модернизацию оборудования.

Сегодня здесь выпускают около 30 видов молочной продукции и перерабатывают до 500 литров молока в день. Сырьё поступает из собственного хозяйства и от фермеров Шетского района. Вся продукция имеет 100-процентное местное содержание и поставляется за пределы района.

— Мы начинали с небольших объёмов, перерабатывали молоко со своего подворья. Сначала делали творог, масло, йогурты, затем решили расширить ассортимент. Благодаря гранту закупили оборудование и наняли сотрудников. В прошлом году построили собственный цех. Наша продукция полностью натуральная. Покупатели возвращаются к нам, потому что главное в ней — качество и любовь, с которой мы её делаем, — рассказала основатель предприятия Жанар Кантарбаева.

Ко Дню предпринимателя также вручили специальные награды.

Лучшими налогоплательщиками региона признаны «KERABLOK», «КазСолар 50» и Qarmet.

В номинации «Социально ответственный бизнес» отметили ТОО «Пржевальское» из Нуринского района, участвующее в развитии села Музбель.

Лучшим торговым объектом стал супермаркет «Норма».

Победители регионального этапа представят Карагандинскую область на республиканском конкурсе.